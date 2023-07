Vox Getafe ha exigido al Gobierno municipal que retire las "insinuaciones sexuales" de la obra de teatro 'La Villana de Getafe', de Lope de Vega, que se realizó en la calle con la "participación de niños", incorporando en el escenario "representaciones de genitales".

Al respecto, han señalado en un comunicado que el pasado 25 de junio la Concejalía de cultura del Ayuntamiento de Getafe organizó esta representación teatral en la explanada del Teatro Federico García Lorca, que recibió "una subvención de 4.400 euros por parte del Gobierno municipal socialista, liderado por Sara Hernández, generando cierta controversia entre los vecinos y las familias del municipio".

Según Vox, la representación incorporó en el escenario "representaciones de un falo y una vulva de considerable tamaño, lo que ha generado incomodidad entre ciertos espectadores y transeúntes".

El concejal de Vox, Ignacio Díaz Lanza, ha manifestado que "existe una conexión ideológica entre esta obra teatral y las guías sexuales llamadas 'Rebeldes de Género', que fueron distribuidas en colegios y contenían consignas como '¡apaga la tele, enciende tu clítoris!' o '¿Si no sabes cómo es tu cuerpo, cómo podrás compartirlo de manera consciente y plena con alguien?', siendo posteriormente retiradas por orden judicial".

"Esta es la vuelta a las viejas costumbres adoctrinadoras por parte de este Gobierno municipal", ha lamentado Díaz, que ha añadido que "tras verse obligados a retirar una guía sexual ilegal de los colegios, que promovía comportamientos inapropiados en los niños, ahora continúa el adoctrinamiento directamente en las calles".

A su juicio, resulta "incomprensible el por qué se ha decidido pervertir la obra de teatro de Lope de Vega, la cual en ningún momento incluía este tipo de escenas en las que, además, han participado niños".

Por último, el concejal de Vox ha asegurado que "lamentablemente, una vez más el dinero de los vecinos de Getafe se utiliza para promover ideologías y servir intereses partidistas que se encuentran lejos del interés general".

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe anunció esta obra, a la que asistió la alcaldesa, como "una adaptación, una versión modernizada e interpretada por vecinos y entidades de la ciudad, que busca que forme parte de la identidad de Getafe", con un espectáculo multidisciplinar y multimedia, con dramaturgia, danza, música tradicional y "algunas sorpresas".

Vox reclama a la alcaldesa retirar la bandera arcoíris que cuelga de la fachada del Ayuntamiento

Asímismo, Vox Getafe ha reclamado a la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, la retirada de la bandera arcoíris que cuelga de la fachada del Ayuntamiento con motivo de la semana del Orgullo LGTBI, así como en cualquiera de sus formatos como pancartas, pintura o luces.

En un escrito han solicitado que se dé cumplimiento a la doctrina del Tribunal Supremo "sentada en la sentencia 1163/2020, respetando la neutralidad de las Administraciones Públicas mediante la no utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos".

Así, quieren que se proceda a retirar "dicha simbología del espacio público de uso común, en cualquiera de sus formatos (pancartas, pintura, luces, etc.) en aras a los principios de objetividad y neutralidad institucional, y que únicamente sean utilizados aquellos símbolos oficiales que representan a la totalidad de la ciudadanía".

Vox considera que, desde hace unos días, se está exhibiendo "de forma ilegal una bandera no oficial en la fachada del Ayuntamiento, y tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos".

A su juicio, la bandera LGTBI "carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial en ninguna administración territorial y por tanto sólo puede ser calificado de parcial y electoralista en cuanto que, asociado a una parte de los ciudadanos identificados con dicha bandera no oficial, no es representativa de la mayoría de los ciudadanos que no pertenecen a ese colectivo o no se alinean con dicha opción".

En este caso, "ni siquiera representa a las personas homosexuales, muchas de los cuales rechazan ser colectivizados y utilizados como arma política y reivindican que los poderes públicos aborden sus verdaderos problemas, que normalmente comparten con el resto de sus compatriotas sin importar su orientación sexual".

Según Vox, "no se trata, por tanto, de una cuestión de interés general para los vecinos, sus celebraciones nada tienen que ver con los derechos de los homsexuales, sino con un puñado de lobbies y grupos de presión que buscan ganar poder y recibir subvenciones a costa del enfrentamiento social".

Además, "en todos los partidos políticos hay gente de distintas tendencias sexuales, homosexuales o heterosexuales, pero la condición sexual no debería tener ninguna relación con la toma de decisiones políticas".

En su opinión, "como no podría ser de otro modo, cualquier español tiene el derecho de portar o exhibir en su balcón pancartas o banderas con las que se identifique, dentro del marco del ordenamiento jurídico, pero el ayuntamiento es un espacio público, representante del Estado español en cada localidad, por lo que son las banderas institucionales las que deben ser expuestas, empezando por la enseña nacional, que es la que mejor representa al pueblo español, su unidad y pluralidad".

"Contra estos valores de concordia e igualdad entre españoles, ciertos partidos, lobbies e instituciones tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes, a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora", han destacado en el escrito, firmado por el portavoz del grupo municipal de Vox Getafe, José Manuel Fernández.