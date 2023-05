El Ministerio de Trabajo está "profundamente molesto" por la negativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública a reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo e incumplir así el acuerdo que había alcanzado con los sindicatos en julio de 2021, según fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

Después de más de un año y medio de conversaciones, según fuentes de la negociación, Hacienda se ha negado a llevar a cabo una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección, que habría significado la incorporación de 790 profesionales adicionales y una mejora en la estructura del organismo, a pesar de haber prometido hacerlo.

Se ha informado que Trabajo cree que hay motivos políticos detrás de la decisión de Hacienda, ya que a pocos días de las elecciones municipales, sólo se está abordando la solución de cuestiones que no tienen que ver con Unidas Podemos, como los problemas de personal en Justicia y Seguridad Social.

Se argumenta que la decisión de Hacienda de retroceder no se debe a motivos presupuestarios, ya que el presupuesto de la Inspección se ha incrementado en un 50%. No obstante, el Ministerio de Díaz no tiene la facultad de tomar una decisión sobre la RPT, ya que eso es responsabilidad de Hacienda.

Frente a esta versión, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública han asegurado que sigue trabajando "con normalidad" con el Ministerio de Trabajo "con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección".

Por su parte, fuentes sindicales han señalado que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, les ha informado esta tarde, en el transcurso de una reunión, del "bloqueo" de las negociaciones con Hacienda y Función Pública respecto al proceso de elaboración de la RPT de la Inspección.

"El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comunicado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que no se puede abordar ninguna modificación en este momento, pues provocaría reivindicaciones en cadena en otros ámbitos de la Administración General del Estado", apuntan desde los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo.

Los sindicatos se reunirán el jueves para discutir una cuestión.

La reunión entre Trabajo y los sindicatos de la Inspección se ha producido apenas unas horas antes de la concentración de protesta que han convocado para mañana a mediodía ante la Dirección General de Función Pública como parte la segunda fase de movilizaciones que han emprendido para protestar por la "caótica" situación del organismo.

Los sindicatos convocantes de las protestas, entre los que se encuentran CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, han estado exigiendo al Gobierno que cumpla con el acuerdo alcanzado en julio de 2021 para aumentar el número de trabajadores de la Inspección.

Los sindicatos sostienen que la RPT de la Inspección es antigua, con más de 20 años, por lo que es necesario cumplir con lo acordado con ellos y contratar de forma inmediata los 500 efectivos prometidos, así como el resto de trabajadores comprometidos de manera gradual.