Villacís descarta una moción de censura porque "no se ha demostrado" la implicación de Almeida

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha descartado este jueves liderar una moción de censura para sacar de la Alcaldía al regidor 'popular', José Luis Martínez-Almeida, ya que "no se ha demostrado" su implicación en presuntas comisiones con contratos en pandemia pese a que lo conocido hasta ahora, indica, es "feo".

"No se me ha demostrado que se me haya mentido en nada. El caso es feo, y los ciudadanos con toda la razón piensan que es asqueroso", ha trasladado ante los medios de comunicación, donde ha defendido que "la existencia de Cs es una garantía de que se combate la corrupción".

Alcalde y vicealcaldesa han comparecido por separado ante la prensa tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno de la capital. Requerida por esta cuestión, Villacís ha señalado que "lo lógico es comparecer por separado y que el Ayuntamiento se quede al margen de las malas noticias que se están dando".

Ha lamentado que "nuevamente el Ayuntamiento está siendo noticia por razones que no deberían ser" y ha afeado que haya gente que "cuando peor lo estaban pasando los madrileños, cuando los madrileños estaban confinados en sus casas y había mucho miedo, se han aprovechado de la desesperación de una Administración".

"Se han dedicado a comprar yates de lujo, coches de lujo, a costear fines de semana de lujo. Y eso es absolutamente indecente e intolerable. Nos hemos ido enterando por las noticias por cuentagotas", ha afeado.