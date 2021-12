Craviotto: "Ser abanderado es lo más bonito que puede hacer un deportista"

Madrid, 14 dic.- El piragüista Saúl Craviotto, abanderado español en los Juegos de Tokio 2020, analizó lo que ha sido su año deportivo y ese momento en especial, para él 'lo más bonito que puede hacer un deportista olímpico'.

"Se podría decir que ha sido un año muy intenso, muy especial para mi carrera. Mucho tiene que ver haber sido abanderado de mi país, creo que es lo más bonito que puede hacer un deportista olímpico como yo", señaló.

"Fue un momento especial aunque un poco descafeinado porque han sido unos Juegos diferentes, sin público y sin poder disfrutarlo con los míos. Aún así se ha lanzado un mensaje muy bonito a la humanidad celebrándolos, de que todo empieza medio a funcionar", añadió.

Ahora se prepara de cara al 2022: "Estamos en unos meses en los que salimos de las vacaciones y empezamos los entrenamientos. Ahora tengo mucha ilusión. Creo que ya he tenido el periodo de relax mental, me ha dado tiempo a reflexionar, a poner los pies en el suelo de nuevo y a marcarme nuevas metas".

"Tengo mucha ilusión, con un proyecto encima de la mesa apasionante, mejor rodeado imposible. Con estos compañeros de viaje se va hasta donde haga falta", afirmó antes de recibir un reconocimiento en la gala de los Premios AS del deporte 2021 celebrada en el hotel The Westin Palace de Madrid.

Sobre sus objetivos, apuntó: "A medio-largo plazo tengo en mente París 2024, está un poco a la vuelta de la esquina. Pero tenemos que intentar buscar picos de motivación. Tenemos Europeos, Mundiales, competiciones importantes durante el ciclo olímpico. Siempre miro por el rabillo del ojo los Juegos".

Por otro lado cree que su deporte seguirá dando éxitos cuando ya no esté: "El piragüismo no necesita a Saúl Craviotto para nada, soy prescindible completamente y está más que demostrado. Tenemos gente muy joven. Yo estoy intentando sobrevivir entre ellos y de momento me defiendo pero creo que hay piragüismo para rato".