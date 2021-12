Alberto Ginés: "Me ha cambiado bastante la vida desde el oro de Tokio"

Madrid, 14 dic.- El escalador español Alberto Ginés, oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020, afirmó que la vida le ha cambiado "bastante" desde que consiguió ese logro el pasado verano.

"Me ha cambiado bastante la vida, estos últimos meses han sido una absoluta locura", manifestó en la gala de entrega de los Premios AS del deporte 2021 celebrada en el hotel The Westin Palace 2021, donde fue uno de los galardonados.

"La temporada de la Copa del Mundo no fue demasiado bien pero los Juegos dieron ese plus. A estas alturas en 2020 hubiera dicho que era imposible vivir todo lo que he vivido", comentó ante los medios de comunicación.

Asimismo, señaló que su disciplina necesita un impulso: "Estamos intentando conseguir más infraestructuras, sobre todo a nivel privado, y que la selección española tenga un centro de entrenamiento".