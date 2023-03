A una semana de la presentación de su candidatura a la presidencia, el conflicto entre Yolanda Díaz y Podemos sigue en aumento

Faltando una semana para que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dé a conocer su candidatura en Madrid para las próximas elecciones generales, sus vínculos con Podemos se han transformado en una ruptura que podría ocasionar una fractura política y electoral significativa entre los grupos que se sitúan a la izquierda del PSOE si no se llega a un acuerdo.

Aunque la vicepresidenta está obteniendo el apoyo entusiasta para esa presentación de otros sectores como Izquierda Unida y los comunes, e incluso contará con la presencia de las cabezas visibles de Mas Madrid en la comunidad, Rita Maestre y Mónica García, las relaciones con Podemos no sólo siguen estancadas, sino que ha crecido la tensión en las últimas semanas.

La formación liderada ahora por Ione Belarra considera a Sumar, el espacio creado por Díaz, un partido político y condiciona su presencia en el acto del próximo 2 de abril a la firma de un pacto previo de coalición con Sumar, basado en el despliegue de unas primarias abiertas para dirimir el peso de cada sector en una futura candidatura conjunta.

Sin embargo, la sensación general entre los diversos actores implicados en el proceso es que, pese a los contactos que mantienen el equipo de Díaz con una quincena de partidos, será después del 28M donde se empiecen a clarificar las alianzas, pues varias formaciones compiten electoralmente a esos comicios.

Díaz dijo esta semana que deseaba la presencia de Podemos, porque comparten proyecto y en Sumar los liderazgos los decidirá la ciudadanía (en alusión a primarias) y emplazó a su líder, Ione Belarra, a explicar su ausencia.

Mientras, desde Podemos recalcan que no hay avances en los encuentros con el equipo de la vicepresidenta, el último el pasado jueves, y reivindican que el diálogo evolucione a la negociación, que define unos elementos básicos para una alianza electoral entre ambos.

APOYOS Y AUSENCIAS PARA EL DÍA 2

La idea de Sumar es realizar un acto multitudinario en el polideportivo Antonio Magariños, con la presencia de representantes de la sociedad civil y también apoyo de líderes políticos. A este llamamiento ya han respondido en el espacio confederal confirmando su presencia el líder de IU, Alberto Garzón, y el coordinador de Alianza Verde.

La respuesta ha sido positiva también en formaciones ajenas a Unidas Podemos, como es el caso de las dirigentes de Más Madrid Mónica García y Rita Maestre, que han mostrado sintonía con Díaz. También irán los coportavoces de Verdes Equo Florent Marcellesi y Silvia Mellado.

Mientras, Compromís y Más País (que lidera Íñigo Errejón) han indicado que acudirán pero sin concretar su representación, al igual que la Chunta aragonesista, según indicaron desde las respectivas formaciones que están aliadas en el denominado 'Acuerdo del Turia'.

Sin embargo, una de las formaciones de dicho acuerdo, Més per Mallorca, no tiene previsto participar en el evento pese a los contactos mantenidos con el equipo de Sumar, dado que formar integrarse en Sumar no está dentro de su marco "de posibles relaciones a nivel estatal".

HABRÁ MIEMBROS DE PODEMOS PESE A LA POSTURA DE LA DIRECCIÓN

A pesar de que Podemos insiste en que sus líderes, como Ione Belarra o Irene Montero, no pueden asistir al acto de anuncio de candidatura sin un acuerdo previo mínimo, habrá representantes morados en el evento de Díaz. El coordinador autonómico de Podemos Galicia, Borja San Ramón, y el diputado y representante de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, asistirán al evento.

La diputada crítica con la dirección de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, no estará presente debido a su ausencia en el extranjero, mientras que el diputado y secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, tiene la intención de asistir para apoyar a Díaz.

Fuentes del espacio confederal indican que los partidos ya están desplegando movimientos tácticos para fijar posturas y aprecian que la postura de Podemos, al plantear requisitos para acudir a Díaz, deja carril libre para el acercamiento de Más Madrid a Díaz.

AHORA NO TOCA HABLAR DE LISTAS: LOS ACUERDOS MÁS TARDE

Por su parte, los morados han reaccionado a esa sintonía y llegaron a decir que Díaz está "montando" su partido con Más Madrid y el PCE, como dijo Montero, y que aunque es espacio distinto a Podemos, quieren confluir.

Otras voces indican que a todos los partidos les importa las listas y el peso que tienen en ellas, pero opinan que ahora no toca abrir ese debate sino mostrar sintonía hacia Díaz, sobre la que nadie duda la unidad es necesaria y ella es la encargada de liderarla.

También subrayan que una cosa es que se haya contactos de partidos con el equipo de Díaz pero otra son los acuerdos, que ahora no existen y que, según varias fuentes, deben venir más tarde frente a lo que plantean Podemos, con un diálogo sosegado en vez de levantar muros.

A su vez, diversos sectores del espacio confederal ven difícil que haya acuerdo antes de los comicios del 28-M, dado que la izquierda acude fragmentada en Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias, y no quieren contaminar la campaña con este proceso. En una reciente entrevista , López de Uralde señaló que esta cita electoral es un "obstáculo" para el diálogo.

Mientras, otras fuentes también indican que aquí también entra la táctica, pues seguramente a Podemos le interese buscar un preacuerdo antes de esos comicios mientras que otros partidos querrán abordar la confluencia después, todo en función de quien salga fortalecido o debilitado de esta cita electoral.

PRIMARIAS: LAS FRICCIONES PUEDEN VENIR DE COMO DEFINIR EL CENSO

La cuestión de las primarias es como el tema de las sobras en una cena, todos saben que va a haber, pero lo importante es cómo se reparten y quién se queda con el pedazo más grande. Díaz y los partidos ya han dado por sentado que habrá primarias, pero la pregunta del millón es cómo se van a llevar a cabo y qué va a pasar con el dichoso censo.

Podemos quiere primarias abiertas y vinculantes para que nadie se quede sin su ración de poder, mientras que IU propone una mesa de partidos y primarias proporcionales por circunscripciones, abiertas para que cualquiera pueda votar, pero con identificación para que no se cuelen listillos. ¿Quién se llevará el trozo más grande del pastel? El tiempo dirá.