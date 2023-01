Martínez-Almeida defiende la abstención de Carabante por una cuestión de "conflicto de intereses" en adjudicar un contrato "con garantías" sobre el proyecto para soterrar la A5

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes la actuación del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, persona de su máxima confianza, al abstenerse por una cuestión de conflicto de intereses en la adjudicación del contrato "con garantías" para redactar el proyecto que soterrara la A5.

Así lo ha detallado el regidor ante los medios de comunicación después de que 'eldiario.es' haya publicado que el contrato para redactar el proyecto de soteramiento fue otorgado por el Ayuntamiento a una empresa en la que trabaja Rafael Carabante, hermano del delegado, por algo más de 3 millones de euros.

Martínez-Almeida ha precisado que "no se denuncia ninguna irregularidad en la adjudicación del contrato" así como que "no hay ninguna denuncia de que se haya producido irregularidad alguna". "No se recurrió la adjudicación por ninguno de los que acudieron a la licitación. Si uno lee el artículo llega a la misma conclusión que cuando (Reyes) Maroto se abstuvo en el Consejo de Ministros de una empresa que afecta a su marido", ha expresado.

En este punto ha precisado que "cuando puede haber conflicto de intereses, pueda haber una abstención", que "es lo que sucedió aquí".

Tal y como recoge 'eldiario.es', Borja Carabante "aceptó la propuesta de la mesa de adjudicación para este contrato en mitad del verano, el lunes 17 de agosto de 2020". En ella se proponía encargar la redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste a la oferta de Esteyco-Subterra "por ser la que mayor puntuación había obtenido en la mesa de contratación".

El alcalde ha defendido que "es un concurso público con todas las garantías, al que se presentó quien quiso". Además, ha defendido que "la persona de la que se habla, el hermano, tiene una experiencia muy amplia en la ejecución de proyectos muy similares al objeto del contrato".