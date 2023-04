El PP de Colmenar Viejo ha presentado este miércoles al número 10 de la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales, Alfredo Martín García, alias 'Chedro'.

Vecino de Colmenar Viejo de toda la vida, estudiante del San Andrés, vaquillero durante más de 25 años y orgulloso defensor de la portería de la Agrupación Deportiva Colmenar Viejo durante muchas temporadas.

Licenciado en Economía y especializado en la gestión presupuestaria y finanzas de la empresa privada, en su trayectoria profesional destaca por haber liderado la explotación de una cadena hotelera con más de 10 centros por toda España y que durante los últimos años, ha sido el director de una sucursal bancaria de Colmenar Viejo.

"Consideramos que una de las premisas para gestionar con éxito en la administración municipal, es conocer cuáles son las inquietudes de tus vecinos, qué les preocupa, cuáles son sus reivindicaciones y peticiones de mejora. Chedro lleva años liderando una de las sucursales de referencia del municipio y al estar al otro lado del mostrador, sabe de primera mano qué es lo que puede esperar el vecino de su Ayuntamiento", ha destacado el cabeza de lista, Carlos Blázquez.

En este sentido, el candidato 'popular' a la Alcaldía ha subrayado que "su dilatada experiencia profesional y su amplio conocimiento" de la localidad ayudará al PP a conseguir consolidar a Colmenar Viejo "como una ciudad de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, el candidato ha subrayado que recibir la llamada del cabeza de lista para formar parte de la candidatura "es como si te llamara el Real Madrid, no puedes decirle que no".

"Me siento plenamente identificado con su proyecto al frente del Partido Popular de Colmenar Viejo. He crecido y desarrollado toda mi vida aquí, tanto mis amigos como mi familia son colmenareños. Me lo tomo como un reto, una responsabilidad y un desafío enorme el poder ofrecer toda mi experiencia y conocimiento para mejorar mi pueblo. Es todo un orgullo el formar parte de esta candidatura, considero que Colmenar Viejo tiene un gran presente, pero un mejor futuro por delante", ha destacado.