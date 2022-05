San Lorenzo.- El Ayuntamiento activa la campaña de sensibilización para prevenir incendios forestales

MADRID, 20

El Ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial ha activado la campaña 'Cuidemos nuestras raíces' para concienciar a la población de la necesidad de la colaboración de todos para proteger el monte Abantos.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, desde el pasado día 15 se encuentra activo el Plan de Acción Municipal ante emergencias por Incendios Forestales (PAMIF), coincidiendo con un episodio de temperaturas inusualmente elevadas para el mes de mayo.

La mayoría de los incendios están ocasionados por las personas, muy frecuentemente por acciones involuntarias que ocasionan enormes desastres para el entorno natural.

La campaña apela a la responsabilidad compartida de los vecinos y visitantes para evitar comportamientos que pueden provocar incendios, especialmente en los momentos de mayor riesgo, hasta finalizar el verano.

"El privilegiado entorno natural de San Lorenzo de El Escorial es lo más valioso que podemos dejar a las generaciones futuras, y protegerlo es nuestra obligación; por eso durante todo el año, pero especialmente del 15 de mayo al 31 de octubre, debes seguir estas indicaciones para reducir el riesgo de incendio", remarca el Ayuntamiento.

Es por ello que pide evitar la acumulación de restos vegetales en la vía pública o el monte, no realizar barbacoas ni arrojar sus restos cerca de espacios naturales, evitar las actividades con maquinaria que produzca chispas a menos de 50 metros de los espacios forestales o no circular con vehículo a motor por pistas forestales, no usar elementos pirotécnicos a menos de 400 metros de los espacios forestales.

Asimismo, pide que si se observa un incendio o una columna de humo se avise urgentemente al 112 y extremar la precaución.