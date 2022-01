La madrileña miel de Antonio Simón llega al nuevo postre de Jordi Roca de la mano de BBVA y El Celler de Can Roca

Archivado en:

Los hermanos Roca han escogido la miel producida en la Sierra del Rincón y la Sierra de Guadarrama por Miel Antonio Simón para dar forma al postre del mes enero dentro de la iniciativa ‘Gastronomía sostenible’.

Los propietarios de El Celler de Can Roca han creado una torrija de panettone con miel, polen y requesón de oveja, todos ingredientes procedentes de productores locales. Miel Antonio Simón fue reconocido el pasado año como uno de los diez ganadores de los Premios BBVA a los mejores productores sostenibles de España.

La miel es una de las protagonistas de la receta que Jordi Roca sugiere como postre de este mes a través de ‘Gastronomía sostenible’, proyecto lanzado por BBVA y El Celler de Can Roca para acercar a las cocinas españolas los productos de proximidad y fomentar la alimentación saludable.

En esta ocasión, Jordi Roca ha elegido la miel de Miel Antonio Simón por ser “muy gustosa y guardar todas sus propiedades” para un sencillo postre que permite, además, dar una segunda vida a uno de los dulces que se consumen durante la Navidad. La propuesta del chef es una torrija de pannetone con miel, polen y requesón elaborado con la leche de oveja ripollesa de Mas Marcè.

Las colmenas de Antonio Simón se ubican exclusivamente en zonas de interés ecológico, donde no existen elementos contaminantes. Esta empresa familiar de apicultores en la que ya han trabajado cinco generaciones lleva más de un siglo apostando por la sostenibilidad. En Miel Antonio Simón se recolecta, envasa y distribuye directamente la miel: “Recogemos la miel de las colmenas, la dejamos madurar y filtrar. Las abejas no son alimentadas ni tratadas artificialmente y la miel nunca se pasteuriza y no contiene ningún aditivo”. aseguran desde Miel Antonio Simón. Además, “el envasado del producto siempre se realiza dentro de rigurosas medidas de salubridad y con el proceso tradicional”, enfatiza.

Esta empresa, galardonada por BBVA en la segunda edición de los Premios a los Mejores Productores Sostenibles, produce más de una decena de variedades de miel ecológica. También promueve el ‘Proyecto Apícola Apadrina’, una iniciativa que impulsa la conservación y protección de las abejas. Además, ofrece visitas guiadas de acercamiento a la apicultura ecológica, así como cursos formativos de técnicas apícolas que incluyen prácticas en colmenas ecológicas.

Antes de seleccionar la miel de este productor sostenible madrileño, el chef Josep Roca se acercó a Cobeña para conocer de primera mano las instalaciones en donde se extraen y envasan los elixires más dulces del brezo, roble, romero, azahar, cantueso y el madroño, entre otros.

Un encuentro que permitió a Roca conocer de cerca a estos productores implicados con la producción ecológica, además de poder descubrir las características de cada floración; recorrer su producción; así como probar el polen y las diferentes mieles.