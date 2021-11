El juicio de 'Gürtel' por Boadilla del Monte se reanuda esta semana con la vista puesta en la declaración del exalcalde

Archivado en:

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte se reanudará este martes con la vista puesta en la declaración del exalcalde del consistorio Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'.

Las tres primeras sesiones de este procedimiento, en las que se ha podido escuchar al líder de la organización, Francisco Correa, y a su 'número dos', Pablo Crespo, ha servido para que los acusados describan la supuesta dinámica de adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de comisiones.

Ahora, de entre los 11 acusados que restan por declarar destaca González Panero, que confesó los hechos que se le imputan apenas unos días antes del inicio del juicio. En su escrito, 'El Albondiguilla' reconoció un "trato de favor" a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa.

El exalcalde ha asistido diariamente a las sesiones celebradas en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, a la que ha acudido caminando y siempre acompañado de su letrado, Gustavo Galán. "Llevo colaborando con la Justicia muchos años y es lo que voy a seguir haciendo. Ya han leído mi escrito y por respeto al juez es lo único que les puedo decir", defendió el pasado martes en declaraciones a los medios.

Pero además de la declaración de Panero el tribunal podrá escuchar a la señalada como administradora de algunas empresas de la 'Gürtel', Isabel Jordán, que ya presentó su escrito de reconocimiento de los hechos. El propio Correa llegó a explicar que otorgó a Jordán "facultades" para decidir las gratificaciones "de los distintos trabajos que encomendaban" a la red.

CONTINUACIÓN DE LAS DECLARACIONES

Entre los acusados restantes por prestar declaración también se encuentra Javier del Valle, que asume que ayudó a 'El Albondiguilla' a ocultar las comisiones que se embolsaba a través de estructuras societarias y financieras en el extranjero --Madeira, Panamá o las Islas Vírgenes--.

A ellos se suman el máximo responsable del Grupo Aurantia, Gonzalo Naranjo, el ex director técnico de la Concejalía de Deportes Juan Carlos Rey Rico, el empresario Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz.

Esta semana también servirá previsiblemente para escuchar los testimonios del supuesto encargado de facturar y ayudante de Jordán, Javier Nombela, del exalcalde de Boadilla Juan Jesús Siguero, de José Francisco Pastor de Luz y de Alicia Vallejo, imputada por la venta de un inmueble a una sociedad de 'El Albondiguilla'.

El número total de encausados que quedan --27 al inicio del procedimiento-- se ha reducido a 24 dado que el exconcejal de Boadilla del Monte José Galeote se encuentra incapacitado e ingresado en una residencia en Málaga. Por su parte, Rafael Naranjo Anegón, que estaba acusado de pagar comisiones para que su empresa, Sufi, obtuviera contratos de la administración local, falleció en 2019.

Además, la Fiscalía ha retirado la acusación contra María del Carmen García Moreno, que estaba acusada de ser administradora de las empresas vinculadas a la trama. Por esos mismos hechos fue absuelta en la sentencia por la primera época de la 'Gürtel'.

Por otro lado, el tribunal también escuchará a 11 personas jurídicas como responsables civiles entre las que se cuentan UFC, Artas Consultoría, Rústicas MBS, Proyectos Financieros Fillmore, Hator Consulting, Robeco Inversiones o Easy Concept Comunication.

Este juicio también servirá para escuchar al representante del PP, que vuelve a estar señalado como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de esta operativa corrupta, motivo por el cual se le exige que resarza al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con 204.198,64 euros, que es lo que las arcas municipales habrían dedicado a pagar actos del partido, incluidos electorales.

El abogado de los 'populares', Jesús Santos, solicitó al tribunal "como medida organizativa" que le permitiera "la asistencia por medios telemáticos" al resto de jornadas, aunque su petición fue rechazada ante la falta de medios.

LAS CONFESIONES AGILIZAN LAS DECLARACIONES

La cascada de confesiones que precedió al juicio --17 de un total de 24 acusados han reconocido los hechos o se han conformado con el escrito de Fiscalía-- ha servido para agilizar las declaraciones. La primera semana de este juicio, que tiene previsto alargarse hasta febrero, ha servido para escuchar a 13 encausados.

El primero de ellos, Correa, para el que la Fiscalía pide 76 años y siete meses de prisión, explicó que él era el encargado de canalizar el amaño de contratos con empresas consideradas amigas y de entregar el dinero a Panero. Este último, por su parte, se haría cargo de canalizar los pagos a los implicados en la trama.

"Salía a concurso una obra en el Ayuntamiento y yo, por mi relación con algunos empresarios, me contactaban y me decían estoy interesado. Yo, por la relación que tenía con ellos hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente", detalló.

Su 'número dos', Pablo Crespo, situó a Correa como la persona que tenía "acceso, sobre todo", a los dirigentes del Partido Popular. "Se ganó por sí mismo en su día la cuenta del PP a nivel global. Siempre ha sido un excelente relaciones públicas", aseguró, detallando que era una persona cuya "capacidad de influencia" hizo encajar todas las piezas.

En su declaración ante el juez, Crespo ratificó su escrito de confesión y confirmó ser el administrador de las sociedades Special Events, Pasadena Viajes, Technology Consulting Management, Rialgreen y Boomerangdrive, administrando y dirigiendo Orange Market y Down Town Consulting desde finales de octubre de 2002.

EL EXGERENTE DE EMSV, "ENGAÑADO" POR CORREA

Por su parte, el ex consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la vivienda (EMSV) Tomás Martín Morales aseguró en su declaración que fue "engañado al principio" por Correa, el "entrenador" que "decidía absolutamente todo" y que "usaba a las personas a su libre albedrío".

En su declaración ante el tribunal, que se produjo un día después de la de Correa y Crespo, Martín Morales detalló con profusión la labor del líder de 'Gürtel', una "persona con muchas influencias dentro del PP" y que gozaba de "cierto poder sobre todas las personas que aspiraban poderse codear" con las altas esferas del partido entre las que él mismo se movía.

Su sucesor en el cargo, Alfonso Bosch, mostró su arrepentimiento ante el tribunal. "Yo he contratado fundamentalmente, y me arrepiento de ello, con las empresas del señor Correa", reconoció, dejando claro que desconocía si las empresas seleccionadas para las adjudicaciones eran afines al PP o si parte del dinero iba destinado a las campañas de los 'populares'.

La última sesión de la semana, celebrada el jueves, arrojó luz sobre el papel de varios de los empresarios acusados en esta pieza como el expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, el empresario leonés José Luis Martínez Parra y el empresario José Luis Ulibarri.

También prestaron declaración, el administrador de Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI), Jacobo Gordon, Rafael Martínez Molinero --que formó parte del consejo de administración de Teconsa--, el arquitecto Antonio de Miguel y el empresario Ramón Blanco Balín.