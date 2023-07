Un interno del Departamento de Ingresos de la cárcel de Valdemoro ha intentado agredir a primera hora de este lunes a un funcionario del centro tirándole una silla a la cabeza, han informado fuentes penitenciarias.

El agresor, que ya había protagonizado un episodio similar hacía tiempo, estaba acompañado en la celda por otro interno cuando se le informa de que tiene que subir a planta. Entonces, cuando se marchó su compañero, reaccionó de forma violenta insultando y amenazando a la funcionaria del Departamento de Ingresos, teniendo que cerrar rápidamente la puerta dado el estado de agresividad de este preso, que le ira una silla violentamente contra la puerta.

Al lugar acudieron los funcionarios junto con los jefes del Servicio y del centro, que redujeron al reo. De camino al Módulo de Aislamiento, este individuo continuó gritando, insultando y amenazando a todos los funcionarios presentes.

Según las mismas fuentes, este interno no ha sido visto por ningún médico de la prisión "porque no hoy no hay ningún facultativo". Cuando el servicio de Teleasistencia esté disponible y haya hueco, será llevado a Enfermería desde Aislamiento para que un médico lo vea por medios telemáticos vía pantalla, indican.