Galicia anuncia la ampliación al 50% de la bonificación del impuesto de patrimonio

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la Xunta ampliará la bonificación al impuesto de patrimonio, que pasará de un 25% al 50% en el presupuesto de 2023.

"Tomaremos decisiones en materia fiscal", ha dicho sobre unas cuentas centradas, ha avanzado, en "proteger la actividad empresarial y a las personas".

"Estamos estudiando otras medidas --en materia fiscal--, pero adelanto que no subiremos impuestos". "Es mucho mejor bajar impuestos que subirlos, no tiene ningún sentido subirlos", ha recalcado en un foro organizado por 'La Voz de Galicia' y en el que ha pronunciado una ponencia sobre 'Competitividad e innovación para una Galicia con más certezas'.

"Estamos acabando de terminar un presupuesto serio al que le faltan variables importantes para acabar de cerrarlo", ha afirmado también en respuesta a las demandas de información sobre el mismo de la oposición.

DESCENTRALIZAR LOS FONDOS EUROPEOS

En su intervención, ha vuelto a criticar la ejecución de los fondos europeos por parte del Ejecutivo central. "A día de hoy está despertando más incertezas que seguridades", ha manifestado tras rechazar la gestión "centralizada" de los mismos que, a su juicio, está suponiendo, entre otras cuestiones, "la incapacidad reconocida para hacer llegar los fondos a las pymes".

Por ello, ha reclamado un "cambio de sistema absoluto" antes de hablar de la segunda fase de estos fondos. "Que espabile el que tiene que espabilar", ha añadido sobre el Gobierno. "Otra solución para ya es que se descentralicen los 'pertes'", ha indicado sobre los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica.

Además, en referencia al contexto económico actual y los discursos políticos a este respecto, ha apelado, "frente a triunfalismo sin razón y un catastrofismo sin esperanza", a no "esconder los problemas" y trabajar para "dar esperanzas" y que la Economía sea un mundo de "oportunidades".

"La vía del sentidiño, analizar las cosas, ver lo qué hay y dar soluciones", ha expuesto el titular del Ejecutivo gallego en una intervención en la que ha admitido que el invierno "va a ser duro".

Con todo, ha considerado que hay "indicadores para el optimismo", aludiendo, entre otros, a los datos del paro, aunque admitiendo que hay que avanzar "mucho" para responder a las necesidades de Empleo y adaptarlas a lo que pide el mercado.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En su discurso, ha defendido, sobre la situación económica, que "Galicia aprendió a exportar en tiempos complicados" y ha citado, en materia energética, que "el 74% de la energía eléctrica que se produce en Galicia es de renovables, ese objetivo está marcado en la UE para el 2030".

"No sé si la central térmica de As Pontes está medio abierta o medio cerrada", ha asegurado, no obstante, ante una "rectificación a medias" por parte del Gobierno". "Incertezas innecesarias", ha argumentado Rueda, quien ha rechazado aplicar "ideología y slogans" y concretar una "senda" en relación con la transición energética.

En el turno de preguntas, ha reclamado diálogo al Gobierno con las comunidades autónomas en cuestiones como la "sobrerecaudación" actual por el precio del combustible. "No entiendo cómo retrasando la eólica marina", ha manifestado, pidiendo que se tomen decisiones.

VETO A LA PESCA

Mientras, ha vuelto a rechazar un "ecologismo mal entendido" en alusión al veto a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico. Una medida, ha añadido, que "condena a la ruina" al sector.

"La Xunta está intentando defender los intereses de la gente", ha añadido pidiendo al Ejecutivo central que recurre el veto de Bruselas. "Entiendo que hay que prepararlo bien, ofrecemos toda nuestra ayuda", ha apostillado.

ESCOTET APELA A LA INNOVACIÓN

Antes ha intervenido el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, quien ha apelado a la "innovación" de las empresas como "el factor diferenciador, que permite dar un salto cualitativo".

También ha aludido a los retos existntes, entre los que ha citado el cambio climático, la aceleración tecnológica o la búsqueda de la estabilidad de los mercados. "Galicia tiene en el conjunto de España una especial solidez, un camino recorrido y capacidad para sacar el mejor provecho de los fondos europeos y proyectarse como una economía líder".