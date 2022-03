“Las formas del querer”: la literatura como salvación 

Archivado en:

Las historias, a veces, no deben ser narradas sino contadas. Bajo esta premisa nos presenta Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) su novela “Las formas del querer” (Ed. Destino) con la que ha sido galardonada con el Premio Nadal 2022. En esta obra reúne las memorias de una familia en la que, la protagonista, encuentra en la literatura un refugio para continuar.

La muerte llega a la vida de Noray para arrebatarle a sus abuelos, Carmen y Tomás. En ese momento se ve sumida en el dolor que provoca la ausencia, lo que le lleva a recuperar en su memoria todas las vivencias en la casa familiar del pueblo. La protagonista realiza una introspección en la que revive momentos de su vida pasada. Aquel lugar en el que creció y fue feliz, en el que le enseñaron las formas que tiene el querer, le inspira para enfrentarse a la escritura de una novela hasta ahora pospuesta. En esta historia presenta a su familia, el miedo al futuro, a lo incierto y todos los acontecimientos más relevantes desde la Guerra Civil hasta los inicios del siglo XXI. Entre las reflexiones de Noray, los enigmas que le conciernen y su situación personal aparecerá Ismael, una figura de amor romántico que protagonizará junto a la joven un final que marcará la vida de ambos.

Todos los amores que emanan del relato tienen mucho que enseñar a la protagonista. La novela no se inspira únicamente en el querer romántico, también lo hace del familiar, de abuelos a nietos, de padres a hijos, entre hermanas o entre amigas. Pero de lo idílico también brotan los temores. Con una belleza estilística propia de la escritora y periodista cultural, Martín Rodrigo presenta a su protagonista con los miedos que nacen del amor más complejo: el propio. El dolor que Noray siente ha quedado encuadernado en papeles que, demuestran una vez más, que la literatura es salvación ante cualquier desconsuelo. La novela convierte las cuestiones más crudas a las que nos enfrentamos en la actualidad en una redacción sin tabúes. Su autora utiliza una sensibilidad propia para, sin llevar a cabo una narración sentimentalista, mostrar la realidad de la salud mental. Con un largo recorrido desde la época en la que sus abuelos se conocieron hasta el panorama actual, “Las formas del querer” refleja el afecto en el que se asientan las relaciones cotidianas y las que tenemos con nosotros mismos. Es un amor tan necesario como equivocado cuando no toma el camino correcto.

Un relato que habla de mujeres

En la lectura de esta obra aparece una figura fundamental: la mujer. Tras los nombres de todas aquellas mujeres de la familia de Noray se esconde también una lucha personal e ideológica que nada tiene de indiferente. La historia se remonta hasta la Guerra Civil cuando la voz y el voto femenino no existen. El personaje de Noray se erige como representante de la lucha a la que sus antecesoras se enfrentaron y ella sigue perpetuando. La novela no se limita a etiquetar a la sociedad matriarcal o patriarcal, como su protagonista transmite, pero busca comunicar una historia que, para que no se repita, debe conocerse.