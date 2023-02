Los obispos españoles, a los periodistas: "No dejéis que los políticos os vendan una verdad prediseñada"

El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca, ha instado a los periodistas a no dejar "que los políticos" les "vendan una verdad prediseñada".

"No dejéis que los políticos o cualquier persona o sus políticas, os vendan una verdad prediseñada, que las economías o los sistemas os limiten conocer la verdad, que lo correcto os impida mostrar la belleza, que las maldades oscurezcan las verdades", ha invitado el prelado este martes, en la entrega de los Premios ¡Bravo!, que ha tenido lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según ha precisado el obispo, se está viviendo "un tiempo difícil" en el que los periodistas son "cada vez más necesarios". "Es un tiempo de guerra, un tiempo de problemas económicos y laborales, de salud y sociales, de desvinculación y autosuficiencia. Es un tiempo frío", ha indicado.

Por ello, ha explicado que con estos premios quieren dar un "estímulo" a los informadores para que busquen "la verdad" y realicen un periodismo "al servicio de la dignidad humana". En este sentido, ha exhortado a los periodistas a ser "voz de los que no tienen voz" de "los que sufren, de los que están tristes, de los necesitados".

También ha intervenido, en nombre de los galardonados, el arzobispo de Burgos y presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral, Mario Iceta, quien ha remarcado que "la comunicación social es una dimensión esencial del ser humano" y "un elemento inherente a la tarea de la evangelización".

Asimismo, ha dedicado "un recuerdo a quienes padecieron la dolorosa pandemia" y a quienes ayudaron "a sostener la esperanza y los cuidados en esos difíciles momentos".

Por su parte, la periodista de TVE Almudena Ariza, premiada en la categoría de Televisión, que no ha podido acudir a recoger el premio porque está en Corea del Sur, ha enviado un vídeo de agradecimiento en el que ha defendido un periodismo "al servicio de los derechos humanos" que haga "pensar" a los ciudadanos frente a un periodismo "de trinchera, sesgado, que actúa por intereses políticos", sobre el cual ha mostrado su rechazo.

NADA QUE JUSTIFIQUE LA GUERRA DE UCRANIA

Asimismo, Ariza ha reivindicado la importancia de que "los periodistas sigan en Ucrania" para no olvidar el dolor y denunciar que "no hay nada que justifique una guerra y nada que justifique que no se esté haciendo nada para parar esta guerra".

También ha enviado un vídeo de agradecimiento el cantante Manuel Carrasco, que ha sido galardonado con el Premio ¡Bravo! en la categoría de música. "Me hace mucha ilusión que se premie mi labor, lo que transmito a través de la música, esos valores, esa manera de sentir", ha destacado.

Igualmente, han sido reconocidos con los Premios ¡Bravo! de este año, el columnista de El Mundo Jorge Bustos; la campaña #30años de Ogilvy para Decathlon; la Fundación VIII Centenario de la catedral de Burgos; César Lumbreras, de la cadena COPE; la revista Ecclesia por el especial 'Una visita para la historia'; Adolfo Blanco, por la promoción y distribución en España de la serie The Chosen (Los elegidos), sobre la vida de Jesucristo; y el delegado de la diócesis de Tui-Vigo, Alberto Cuevas.

Con estos galardones, que se concede anualmente la CEE, los obispos quieren reconocer "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos".