“El peligro de estar cuerda” de Rosa Montero: cómo transformar el dolor en creatividad

Archivado en:

La definición de “normal” se recoge en el diccionario de la RAE con siete acepciones entre las cuales no se encuentra el significado de persona, tan solo el de cosa. “Ser normal” podría no estar relacionado con la cualidad necesaria que debe tener un ser para llevar una vida acorde a los estándares que, quizás una sociedad o quizás la exigencia personal, han obligado a acarrear. Esa falta de normalidad en ocasiones es atribuida a la rareza, pero ¿qué tiene de raro no estar dentro de un patrón establecido? A esta pregunta responde Rosa Montero (Madrid, 1951) en “El peligro de estar cuerda” (Seix Barral, 2022) en sus primeras páginas asegurando que “lo verdaderamente raro es ser normal”.

La obra recoge entre citas y experiencias personales la realidad a la que se han enfrentado seres creativos que, en su mayoría, han dejado un legado en nuestra cultura y en otras muchas. Entre estas páginas, Rosa Montero expone el vínculo entre la creatividad y los problemas psicológicos basándose en sus lecturas sobre psicología, neurociencia y literatura de grandes autores. Gracias a este repaso de obras que realiza la autora nos permite conocer el funcionamiento del cerebro de forma más cercana y cómo este actúa cuando se expone a la simple acción de crear.

El peligro de estar cuerda es experiencia, pero también es ficción. La creatividad y la locura guardan una estrecha relación que, según Montero nos cuenta, pueden desembocar en una “tormenta perfecta”, un momento en el que todo fluye correctamente y da lugar al estallido creativo. Frente a esta explosión de creatividad también es necesaria la cordura, la importancia de reducir los niveles de intensidad y, como dice la autora, “lograr cierta armonía entre el yo que sufre y el yo que controla”.

Al igual que en el resto de creaciones literarias, este relato permite acceder al mundo propio de la identificación personal. La obra que hoy nos regala Rosa Montero no solo habla de Proust, Balzac, Nietzsche y de los hispanohablantes Valle Inclán u Octavio Paz. También es un estudio de introspección en el que la idea de crear se presenta como forma de desahogo ante el dolor. “Escribir es jugar con un juguete enorme” dice Montero. El proceso de creación de una obra literaria no tiene un mero fin comercial. Crear, literatura o cualquier arte, es depurar la amargura interior.

La autora mediante un estilo cercano y amable, con algún toque irónico que aleja el relato de la seriedad, incita a entender la vejez y la muerte como parte de la vida. Las páginas de este libro no son solo explosiones de creatividad, arrebatos de tormenta perfecta, también es aprender a transformar el dolor en belleza, respirar hondo y seguir. Por esto, la obra es un guiño a todo aquel que quiera enfrentarse a una lectura para entender los pesares de la vida y afrontarlos como algo normal porque, aunque el diccionario lo defina como ‘estado natural’, qué es lo natural, lo normal y lo raro en un mundo donde todos somos diferentes.