Mejores métodos de pago en casinos online

Archivado en:

Apostar en línea puede ser la forma más conveniente y entretenida de acceder a una infinidad de juegos.

No importa si prefieres jugar desde un dispositivo móvil o computadora, a veces puedes acceder a algunos casinos con versiones demos para jugar por entretención. Pero si quieres sentir la adrenalina por tus venas y acceder a bonos y promociones exclusivas (¡sin mencionar el dinero que puedes ganar!), jugar con dinero real es la forma ideal. Ahora, ¿cómo puedes depositar fondos a tu cuenta en tu casino preferido? ¡Tenemos el listado de las opciones de pago más populares para que no te lleves una desagradable sorpresa después de registrarte!

Opciones de pago más populares en casinos en línea

Independientemente de cuál casino online prefieras, verás que la industria prioriza ciertos métodos de pago por sobre otros. Puedes ver

- Visa: es una de las compañías internacionales más importantes dedicada a la organización de pagos con tarjetas de crédito y débito. No nos sorprende que sea una de las formas más comunes de pagar en cualquier comercio, y también la puedes usar para jugar en los casinos en línea más populares. Su supremacía en el mercado es indiscutible por su fácil uso y comodidad, pero también existe el riesgo de que tus datos financieros estén expuestos a potenciales estafas. Algunos jugadores evitan usar Visa porque no quieren vincular sus cuentas bancarias a sus perfiles de casino, y en raras ocasiones algunos sitios de apuesta no reciben tarjetas Visa.

- MasterCard: esta institución financiera comparte gran parte del mercado junto a Visa, con cientos de bancos incluidos en su organización de pagos. Al igual que Visa, casi cualquier casino con MasterCard en España te permite depositar o retirar fondos de tu cuenta sin comisiones extra, pero tendrás que consultar con tu banco si ellos sí te cobran algo adicional.

Además, te puedes ir a la segura con los mejores casinos online que aceptan MasterCard revisando los listados en Casinority España. Escoger un sitio donde puedas administrar tu dinero con facilidad es más fácil cuando revisas las reseñas de expertos y otros jugadores sobre sus experiencias, y Casinority España es un excelente lugar para empezar.

- E-wallets: hace años que la industria de las apuestas ha recibido a las e-wallets con los brazos abiertos. En esta categoría incluimos opciones de pago digitales que funcionan igual que una tarjeta de débito o están asociadas a tus cuentas bancarias, como PayPal, Astropay, Skrill o Neteller.

La principal ventaja viene en que son sumamente útiles para mantener su identidad y datos financieros a salvo, puesto que funcionan como intermediarios entre tu cuenta bancaria y el sitio. Además, puedes depositar solo el monto que deseas apostar en la e-wallet sin riesgos de ingresar más dinero del que te puedes costear. ¡No importa dónde estés, siempre podrás acceder a una e-wallet! Recomendamos que revises las opciones de pago disponibles en el casino, así te aseguras de que tu e-wallet preferida está disponible.

- Criptomonedas: esta industria explotó con la subida del Bitcoin, ETH, abriéndole las puertas a una forma segura y anónima de apostar en las casas de apuesta internacionales. No todo el mundo está completamente convencido de su uso y su volatilidad en precio puede repeler a jugadores que quieran irse a la segura. Pero no podemos negar lo conveniente que es usar criptomonedas para apostar en línea, ¡en especial si logras ganar un premio grande!

- Transferencia de banco: si quieres depositar fondos a la antigua, siempre puedes usar los datos de transferencia facilitados por la plataforma y administrar tus fondos disponibles. En la era digital, pocos jugadores escogen esta opción en favor de métodos más rápidos y convenientes. Pero para quienes vivan en zonas geográficas con restricciones en otras opciones de pago, ésta puede ser la forma más segura de transferir fondos desde y hacia tu cuenta.

Conclusiones

Las opciones de pago son variadas y dependerá del casino disponer de tus métodos favoritos. Muchas veces los sitios estarán limitados por la zona geográfica en la que te encuentres, así que asegúrate de tener varios métodos de pago disponibles ante este escenario. Como recomendación, prefiere usar la misma opción de pago para depósitos y retiros, ¡así te evitas retrasos en los tiempos de procesamiento!