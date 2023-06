El amor a primera vista, el terror global e incluso las diferencias socioculturales son algunos de los temas sobre los que orbita “Geografía de la lengua” (Comba, 2023) de Andrea Jeftanovic (Chile, 1970).

En el libro la autora narra, desde la prosa poética, la historia de amor entre Sara y Alex, dos desconocidos que se conocen en un vuelo internacional el mismo día que ocurre el atentado contra las Torres Gemelas. Ella es del Sur, él del Norte. Cada uno habla su lengua, pero crean el amor a través de vuelos y de la pantalla del ordenador. Al intentar expresarse en el idioma del otro consiguen que sus lenguas se entrelacen y creen una tercera lengua. Esta es única, propia, íntima y conocida solamente por los amantes. La comunicación es la clave de todo el relato. No importa en qué forma, oral u escrita, cara a cara o a miles de kilómetros… verbal, pero también no verbal porque aquello que no se dice lo expresa todo a veces.

Por otro lado, el romance es el hilo conductor para tratar otros temas. Se ponen de manifiesto las diferencias socioculturales entre el Norte y el Sur o la soberbia de los unos frente a la miseria de los otros. También se entrelaza la historia de los personajes con grandes atentados que el mundo ha sufrido durante los inicios del siglo XXI: las Torres Gemelas, la estación de Atocha, el colegio de Beslán y los vagones del metro de Londres. Se muestra cómo su amor está ligado al precio del petróleo y este a la inestabilidad geopolítica global. Todo está relacionado y todo converge en ellos.

Además, la autora muestra el sentir del extranjero que vive fuera de su país. Cómo nunca se termina de dominar un idioma que no es tuyo, cómo solo se puede decir la verdad en tu propia lengua y cómo se resalta aquello que te hace diferente. En definitiva, cómo puedes estar en tu casa, pero nunca terminas de estar en tu hogar.

Uno de los aspectos más llamativos de la novela es que está narrada por sus protagonistas pasando abruptamente de uno a otro. Esto a veces puede causar confusión y hacer pesada la lectura en ciertos momentos, pero también genera la sensación de inmersión. Por su parte, el uso de la segunda persona conecta al lector con los personajes, ya que lo pone en la piel de ambos.

Sin duda, el mayor defecto de esta novela reside en las partes lentas y en las que el tono poético de la escritora a menudo produce repetitividad en la estructura. Es verdad que esta técnica sugiere una manera original de contar una historia más común. No obstante, su buena intención no alcanza la excelencia porque su afán por la forma hace que deje de lado el contenido. Este problema afecta también a la propia trama, ya que hay partes que, a pesar de estar narradas de una manera tan distinta, parecen inverosímiles.

Es un libro generalmente dinámico, con una modalidad narrativa que puede hacerlo confuso por momentos; escrito desde un tono lírico, de frases cortas y directas, y en el que en ocasiones se abusa de las repeticiones y las metáforas. En definitiva, es una historia romántica en la que el amor solo se entiende por todo lo demás, una novela que bien podría ser un poema largo.

