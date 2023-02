¿Buscas una alternativa a Badoo? Prueba estas apps de citas y video chats

Badoo es una red social de citas que opera en casi todos los países del mundo. El servicio se lanzó en 2006 y las oficinas de la empresa están en Soho, Londres.

Hoy te proponemos mirar un poco más de cerca a Badoo, sus principales ventajas y desventajas. También queremos ofrecerte algunas alternativas interesantes para aquellos a los que no les gusta Badoo por una razón u otra. ¡Disfruta de la lectura!

Ventajas y desventajas de Badoo

Tal vez la ventaja principal de Badoo sea su enorme número de herramientas. Los desarrolladores han creado una plataforma bastante buena para encontrar pareja:

- Cuando te registras, puedes definir tus objetivos en la plataforma: amistad, relación o solo charlar

- Con la herramienta de “Gente Cerca” puedes encontrar usuarios cerca de ti

- Con la búsqueda de usuarios y los filtros disponibles puedes buscar usuarios en diferentes ciudades y países

Existe una herramienta clásica en Badoo para buscar pareja a través de emparejamientos, los llamados “swipes” y “match”. Esto no es una sorpresa hoy en día. Los desarrolladores también prestan mucha atención a la seguridad y a la privacidad. Por ejemplo, puedes pedir al otro usuario que se tome un selfie para asegurarte de que la persona con la que hablas es quien dice ser. Badoo no permite que descargues las fotos o hagas capturas de pantalla de los chats. Desde octubre de 2021, existe un detector de mensajes obscenos o fuera de lugar. Un algoritmo detecta automáticamente los mensajes tóxicos e incita al usuario a denunciarlo a la plataforma.

En general, Badoo es un servicio muy popular y con una buena reputación pero no podemos asegurar que está completamente libre de desventajas. ¡Nuestra tarea es contártelas!

La principal desventaja de Badoo es su persistencia para que pagues por funcionalidad. Si buscas un servicio de citas gratis, estarás muy limitado en tus acciones. Puedes votar las fotos de otros usuarios, enviar mensajes, ver los perfiles de otros usuarios, sus fotos y la sección de “Citas”. El acceso premium te da muchos más beneficios: tu perfil es promocionado, puedes ver a quién le ha gustado tu perfil, aparecerás más a menudo en la sección “Citas”, etc.

Alternativas a Badoo que merecen la pena

Para su comodidad, hemos dividido este elemento en dos categorías: chats de video aleatorios y sitios/aplicaciones de citas. Son formatos bastante diferentes, por lo que mezclarlos no sería del todo correcto. Y empezaremos, quizás, por los servicios más cercanos a Badoo en espíritu.

Websites and apps

Once

Una app de citas bastante popular que tiene un chat integrado y también videollamadas. Según sus desarrolladores, Once tiene más de 10 millones de usuarios.

Para quién es este servicio

Once es para aquellos que quieren hacer nuevos contactos o encontrar pareja sin perder mucho tiempo en la aplicación. También para aquellos que buscan una app de citas en Internet minimalista, cómoda y fácil de usar.

En qué se diferencia esta plataforma

La principal característica de Once es que una vez al día la app selecciona un match para ti basado en tus preferencias. Tienes 24 horas para conocer a la otra persona e incluso comenzar una relación.

Pickable

En el paso, una app de citas bastante popular que parece ha sido olvidada por sus desarrolladores .

Para quién es este servicio

Hoy en día, es difícil recomendar Pickable a alguien porque sus cuentas en redes sociales han sido abandonadas, la página web oficial no funciona y el servicio no se encuentra disponible en las tiendas de iOS y Android. Sin embargo, puedes encontrar el archivo .APK para Android en Internet pero no te aseguramos nada.

En qué se diferencia esta plataforma

En el pasado, Pickable se centró en el anonimato de las chicas, permitiendo que se registraran y que hicieran nuevos contactos sin tener que subir su foto, sin añadir información personal y sin tener que decir la edad. Esta funcionalidad, así como la aplicación, parecen ser algo del pasado.

OkCupid

Una app de citas popular con un alto número de usuarios activos en todo el mundo. Solo en Google Play, OkCupid ha sido descargada más de 10 millones de veces.

Para quién es este servicio

OkCupid es para aquellos que están preparados para pasar más tiempo buscando pareja y lo hacen con total responsabilidad. Además, OkCupid tiene más de 60 identidades y orientaciones sexuales para elegir, lo cual es muy importante para ciertos grupos de usuarios.

En qué se diferencia esta plataforma

En global, OkCupid no ofrece ninguna característica especial que no tengan otros servicios de citas. Tal vez, una de sus principales ventajas es que puedes utilizar muchas más funciones sin pagar que en otras plataformas. Puedes hacer uso de la aplicación de forma cómoda incluso sin tener que pagar.

Parship

Es un servicio de citas en Internet con diferentes plataformas para cada región. Cada versión está adecuada a la región y simplifica bastante la búsqueda de pareja.

Para quién es este servicio

Parship es una excelente opción para aquellos que no están interesados en ligar con gente de todo el mundo sino que quieren encontrar amigos y pareja en su propio país.

En qué se diferencia esta plataforma

La gran diferencia es la disponibilidad de ocho versiones regionales de la plataforma para diferentes países: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y otros. Simplemente selecciona la versión que deseas y conoce gente solo de ese país.

Kippo

Una app de citas algo inusual que te ofrece un mundo virtual donde puedes vivir una vida completamente diferente, explorar nuevos lugares, conocer y charlar con otros miembros y pasar un buen rato.

Para quién es este servicio

Kippo es un gran servicio para aquellos que están cansados del modelo clásico para ligar y buscan algo realmente nuevo. Aunque la idea de Kippo no es nueva, la aplicación atrae la atención de los usuarios y su desarrollo es constante.

En qué se diferencia esta plataforma

Kippo no tiene perfiles de usuario tradicionales. Aquí tienes un espacio virtual a tu disposición, hecho en un agradable estilo de dibujos animados. Explóralo, conoce a otros usuarios, cambia tu avatar y pásatelo bien.

Skout

Esta es una aplicación para ligar con bastante funcionalidad gratis así como una configuración de búsqueda de pareja con bastantes opciones para filtrar los resultados.

Para quién es este servicio

Skout es para aquellos que buscan hacer nuevos contactos con gente cerca y también para aquellos que necesitan maximizar los parámetros de búsqueda de usuarios. En este sentido, Skout ofrece muchas posibilidades. Por otro lado, no todo el mundo quiere pasar el tiempo ajustando los parámetros de búsqueda.

En qué se diferencia esta plataforma

Skout tiene un diseño minimalista, un sistema flexible para buscar pareja y la posibilidad de buscar gente cerca. La búsqueda en otras regiones también es posible pero tiene un coste adicional.

Juamo

Una buena app para encontrar nuevos amigos o pareja. Según sus desarrolladores, cada día 10.000 nuevos miembros de todo el mundo se unen a Juamo.

Para quién es este servicio

Juamo es un servicio tanto para aquellos buscando nuevos amigos como para los que sueñan con encontrar el amor. Toda la funcionalidad principal de la aplicación es gratis, por lo que te recomendamos que la pruebes.

En qué se diferencia esta plataforma

Una de las diferencias principales de la plataforma es la verificación de usuario, que incrementa significativamente la seguridad. Igual que otras apps mencionadas anteriormente, Juamo tiene una búsqueda de usuarios por región. ¡Úsala!

Video chats al azar

Omegle

Omegle es uno de los primeros videochats de la historia. La página web fue lanzada en 2009 y sigue funcionando hoy en día. Aunque existen muchas alternativas a Omegle con más funcionalidad, el servicio sigue siendo popular.

Para quién es este servicio

Es una buena opción para aquellos que buscan un videochat clásico sin lujos y muchas funciones. Aquí sólo encontrarás lo básico para comunicarte con gente nueva al azar.

En qué se diferencia esta plataforma

Entre las diferencias importantes de Omegle está la búsqueda por intereses así como el filtro de búsqueda de usuarios por idioma. A su vez, no tiene filtro de búsqueda de usuarios por sexo ni tampoco por localización. Tampoco tiene apps para iOS y Android. Para algunos, es una gran desventaja.

OmegleAlternative.com

Una gran alternativa a Omegle con mucha más funcionalidad y un filtro de búsqueda de usuarios por sexo exclusivo para que la búsqueda de pareja sea aun más precisa.

Para quién es este servicio

Primero, Omeglealternative.com está dirigido a hombres que quieren conocer solo chicas y gracias a su filtro de búsqueda de usuarios por sexo, nunca comete errores. A su vez, todas las chicas deben confirmar su información personal cuando se registran en la plataforma, lo cual protege el servicio de cuentas falsas y bots.

En qué se diferencia esta plataforma

Lo principal es que este chat de video tiene excelentes algoritmos de selección de usuarios, un buen servicio de soporte al usuario, un traductor de mensajes integrado para poder comunicarte de forma cómoda con gente de otros países.

OmeTV

Un video chat con diseño minimalista que, aun inspirado en Omegle, tiene un formato algo diferente, tanto en lo visual como en sus características.

Para quién es este servicio

El video chat OmeTV está dirigido tanto a chicos como a chicas. Aquí la gente busca encontrar el amor, hacer nuevos amigos o simplemente charlar sobre algún tema de interés sin ninguna intención de futuro.

En qué se diferencia esta plataforma

OmeTV tiene apps para móviles, también tiene un traductor de mensajes integrado y filtros de búsqueda de usuarios tanto por sexo como por localización. Sin embargo, el filtro de búsqueda por sexo no funciona tan bien como en omeglealternative.com..

PalTalk

No es exactamente una alternativa directa de Omegle sino un videochat para comunicación en grupo. Si te gusta este formato, te recomendamos que pruebes esta plataforma.

Para quién es este servicio

PalTalk es una plataforma para aquellos que buscan algo diferente al chatroulette tradicional o para aquellos que aún son tímidos para hablar con alguien en privado cara a cara pero se sienten más cómodos comunicándose en grupo.

En qué se diferencia esta plataforma

La app de PalTalk está disponible para iOS, Android, Windows y Mac, por lo que puedes conocer gente nueva y hacer amigos desde casi cualquier dispositivo.

Chathub

Chathub no es muy diferente de Omegle. Es un videochat clásico con filtros de búsqueda de usuarios por sexo e idioma. Por lo demás, Chathub no ofrece a sus usuarios mucha funcionalidad.

Para quién es este servicio

Este videochat puede ser recomendado para los amantes del minimalismo y la simplicidad. Si no quieres perder mucho tiempo aprendiendo a usar una plataforma más compleja, prueba Chathub.

En qué se diferencia esta plataforma

Las principales diferencias de Chathub son su velocidad y simplicidad. El videochat no tiene ni apps para móviles, solo una versión web, aunque se adapta bien a las pantallas de los teléfonos.

EmeraldChat

No puede decirse tampoco que EmeraldChat es una alternativa a Omegle. El servicio combina un videochat con una app de mensajería instantánea para una cómoda comunicación.

Para quién es este servicio

EmeraldChat es para aquellos que echan de menos funcionalidad en los otros videochats. Aquí vas a encontrar soluciones tecnológicas mucho más interesantes.

En qué se diferencia esta plataforma

EmeraldChat ofrece tanto videochats entre dos personas como en grupo, puedes enviar mensajes y archivos audiovisuales. Puedes filtrar la búsqueda de usuarios por sexo y también por su puntuación de karma.

Chatki

Una alternativa clásica a Omegle con un filtro de búsqueda de usuarios por sexo y también una búsqueda por intereses. Todo lo demás es bastante estándar y sin lujos.

Para quién es este servicio

Chatki es para aquellos que en general están contentos con el video chat Omegle pero necesitan un filtro de búsqueda de usuarios por sexo. Recuerda, eso sí, que el algoritmo no funciona de forma tan precisa como el del video chat omeglealternative.com.

En qué se diferencia esta plataforma

De hecho, Chatki es una subplataforma de otro video chat bastante popular: Chatrandom. Por eso, la funcionalidad es básicamente la misma. La única diferencia es que no hay salas de chat por intereses, pero mucha gente no las necesita.

Un pequeño resumen

Internet hoy en día ofrece a las persona solteras una gran selección de oportunidades para ligar y comenzar una relación romántica. Lo importante es aprender a usarlas correctamente.

Badoo es un servicio de citas bastante bueno y muy popular, pero no te centres solo en él. Busca otras oportunidades, usa páginas web y apps de otros desarrolladores, no te olvides de las alternativas a Omegle. Siempre hay posibilidades de encontrar el amor en Internet. ¡No las pierdas!