“Por ti, por mí, por todos”, por Mónica Crespo

Nostalgia, ¡digna y cierta!, que resuena como aquellas hiladas que, río abajo o río arriba, inundaban el Vicente Calderón; un oso, un madroño, ¡en Madrid!, pero con el rojiblanco en su antesala; Adelardo, Fernando Torres, Luis Aragonés, Amanda Sampedro.

Poesía, un destello lírico de seis letras: Atleti. Y seguir. Y avanzar. Subiendo y bajando de las nubes. Mas siempre persistiendo en el vuelo, ensanchando el alma, coexistiendo entre lo material e inmaterial, evidenciando que realidad y sueños entrelazan sus dedos. ¿Cómo si no podrían existir los amores imposibles, los poemas de Machado o el fútbol de Simeone? Miles de ejemplos se pueden mencionar, pero en este caso he de pensar únicamente en un caso extraordinario: Mónica Crespo (1980), autora que combina con cautela mundos que, por desgracia, se perciben inconexos: fútbol y literatura; cultura y deporte; trabajar como asesora de comunicación y escribir buena literatura. Porque su primer y, de momento, único libro, “Por mí, por ti, por todos” (Libros del KO, 2021), contiene algo distinto; algo que le hace lucir elegante y cordial , entusiasta y honesto. Su contenido es preciso, contiene los ingredientes necesarios para vertebrar la historia: análisis de la evolución del fútbol; recuerdos, los indicados, para entender la ventura y fortuna que supone pertenecer a la comunidad colchonera; relato, construido en primera persona, del inicio, desarrollo y triunfo del equipo femenino del Atlético de Madrid. En ella hay modales, hay forma: nada se deja al azar. Todo está pensado para avanzar hacia la conquista de la verdad: el fútbol es universal, el fútbol no tiene género. La reflexión, que reposa en lo personal, enseña todo cuanto hay dentro de la autora: predilección por su Atleti, anhelo por demostrar que el fútbol femenino, que no lo ha tenido ni lo tiene nada fácil, merece demasiado la pena.

Cada página es un pequeño acto de justicia. Porque no hay escritura sin recuerdo, mas tampoco hay recuerdo sin escriba, sin pecho que necesita narrar. Viven entrelazados, conectados por el fino hilo de la memoria. Una historia, un relato, todo cuanto precisa ser contado, tienen algo en común: manifiestan por sí mismos, necesidad de transmisión; requieren, si hablamos de esencia, una pluma, un papel, alguien dispuesto a escarbar en el pasado. Al fin y al cabo, deseo y conciencia de trabajar para posibilitar la épica, el amor, la literatura. Lo mejor de la vida, y no hablo de aquello que está revestido de oro, riqueza y abundancia, sucede así, como en este libro: letras forman palabras, palabras componen oraciones, oraciones señalan cuánta virtud, honor o nobleza descansa en ciertas personas. A veces, la excusa es la familia, un personaje histórico o la ficción más fantasiosa que uno puede imaginar; otras, por suerte, es el fútbol, una historia real. No son muchas, es cierto, pero, paso a paso, partido a partido, se van construyendo puentes, trazando senderos, derribando fronteras. La reconciliación avanza, los mundos parecen, aunque con una lentitud mayor de la que debiera, difuminarse, universalizarse. Ellas, jugadoras, entrenadoras o aficionadas, a las que casi nunca les dejaron sitio, ahora tienen su historia, un libro, un camino que continuar. Y no es poco, pues entre lo perenne y la actualidad, lo indefinido y lo contemporáneo, hasta que el horizonte se alcanza (¿acaso es posible tal cosa?), anidan poemas, libros, partidos y personas que, como Mónica Crespo, son capaces de obrar el milagro de la memoria y sus mensajeros.