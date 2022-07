José de la Uz, alcalde de Las Rozas: “Ha sido una legislatura tremendamente complicada”

Archivado en:

Queda menos de un año para las elecciones municipales. Las Rozas, uno de los municipios con más proyección en el noroeste de la Comunidad de Madrid, ha tenido que afrontar una complicada legislatura marcada por la pandemia de coronavirus, Filomena y la actual crisis provocada por la guerra en Ucrania.

Para hacer balance de estos últimos tres años, y con la vista puesta en la cita electoral de mayo de 2023, hablamos con José de la Uz, alcalde de la localidad, que ha destacado la complejidad de este mandato, el trabajo realizado durante la legislatura y el potencial de Las Rozas para el futuro.

P. Queda menos de un año para las elecciones municipales ¿Cómo afronta el alcalde estos últimos meses de legislatura?

R. Ha sido una legislatura tremendamente complicada. A nivel de gestión y de ciudad, la pandemia ha ocupado una parte importante. Esto no significa que no hayamos seguido trabajando. Las Rozas no se ha parado en ningún momento.

Evidentemente, se han retrasado plazos administrativos durante un tiempo y hemos tenido que estar más pendientes del cuidado de nuestros mayores por la pandemia, pero sin dejar de trabajar para sacar adelante la mayor parte del programa electoral.

Estos últimos meses deseamos continuar trabajando desde la estabilidad, apoyando a nuestro tejido económico e incentivando la creación de Empleo para que esta crisis que parece que se avecina pase lo más liviana posible.

También tenemos que rematar los proyectos que venimos haciendo. Nos quedan muchas cosas por hacer. Es verdad que en la administración doce meses es poco tiempo, pero tenemos que terminar con el proyecto global que tenemos por delante.

P. Valore el grado de cumplimiento del programa electoral con el que se presentó en 2019 y el impacto que ha tenido el Covid, Filomena y la crisis actual por la guerra en Ucrania en sus planes de Gobierno.

R. Finalizado o en marcha está cercano al 90%. Es cierto que hay algunas actuaciones que, después de estar incluso los contratos ya están firmados para comenzar, por la crisis de materiales y energética que estamos viviendo han hecho renunciar al adjudicatario. Esto supone volver a empezar el proceso de licitación y, por lo tanto, dilatar los plazos.

Por eso tenemos que explicar de cara a los vecinos que no es que no queramos poner en marcha un proyecto, es que los avatares de la tramitación administrativa tienen estos problemas y no significa que renunciemos a ellos.

Hay caos concretos y singulares que se van a retomar, se reharán los proyectos, pero llegarán más tarde.

Por eso digo que quedan muchas cosas por hacer.

P. ¿Principales proyectos puestos en marcha durante la legislatura?

R. Hemos hecho muchísimas cosas. En cada una de las concejalías hemos tratado de buscar la innovación y el crecimiento en proyectos.

Por ejemplo, a nivel cultural y al hilo de la pandemia, reconvertimos la programación cultural en exterior y sacamos adelante grandes proyectos para el público.

En el plano asociativo, con Las Rozas Conecta, pudimos unir a las personas con algún tipo de necesidad.

A nivel de micro urbanismo e infraestructuras, hemos hecho inversiones por el entorno de unos 100 millones de euros durante estos años de mandato.

También mejoras en infraestructuras deportivas, rehabilitación de barrios, asfaltado, mejoras en las aceras.

A la comunidad educativa la hemos seguido apoyando, incrementando en su momento líneas covid para reforzar, apoyo a las AMPAS y los colegios, hemos impulsado la celebración del primer congreso científico-tecnológico, también el apoyo para el fomento de la robótica y la tecnología y las Steam.

La línea del emprendimiento, la innovación y apostar por la digitalización y la sostenibilidad ha estado muy presente. Un ejemplo es que tenemos proyectos para poder cubrir las azoteas de nuestros edificios con comunidades solares.

En definitiva, en este periodo hemos cumplido o está en marcha la práctica totalidad de nuestro programa electoral, también con el apoyo a la familia, gestión económica saneada y transparente, accesibilidad al Ayuntamiento a través de nuevos canales de comunicación, agilización de las licencias, hemos favorecido la implantación de empresas y startups incrementando y favoreciendo la economía. Hemos seguido bajando, congelando o bonificando impuestos, por lo que los vecinos tienen más servicios que antes, pero con los mismos precios que hace una década, por lo que hemos optimizado los recursos económicos.

En materia de seguridad, el cerrar el proyecto que iniciamos la pasada legislatura de las cámaras de inteligencia artificial, nos permite mantener los mejores datos de nuestra historia.

En sostenibilidad hemos acometido la renovación de zonas verdes, la eliminación de vertidos en cauces, la inversión en innovación que nos permite mantener toda nuestra malla verde y azul.

Podría estar hablando mucho más tiempo de los que hemos hecho porque no hemos parado de trabajar en tres años.

P. ¿Qué queda por hacer?

R. Mucho. Esta ciudad es la tercera más extensa de la región.

Los fondos europeos nos permiten una oportunidad para poder regenerar las zonas más antiguas de la localidad, con la rehabilitación de fachadas y hacer los edificios más eficientes. Esto lo estamos empezando ahora y hay que culminarlo, no podemos dejarlo a medias.

Nos faltan algunas obras de grandes infraestructuras que por la dilatación de los plazos que tienen varias administraciones que trabajan esos proyectos están en fase de tramitación.

El plan general supone la sectorización de un suelo que ya es urbanizable, al que hay que poner límites al crecimiento, mejorar la conectividad y, además, poder mejorar, ordenar y actualizar espacios del municipio que desde el año 94 están desfasados. Esto es otro proyecto tremendo que hay que continuar.

Acabamos de ser elegidos también como ciudad de la ciencia y la innovación, y hay una gran batería de proyectos de apoyo a la comunidad educativa, al talento local, la conexión con los startups y con el tejido económico. Todo esto lo estamos coordinando con los municipios del oeste tecnológico.

También tenemos que acabar con el cableado aéreo. Llevamos muchos años hablando del soterrado y ahora tenemos la realidad de tener el proyecto en marcha. Ya se han eliminado sesenta postes y en los próximos meses continuaremos con gran parte de ese cableado.

El proyecto de eficiencia energética, que lo acabamos de lanzar, hay que implementar en esos 36 edificios para hacer de Las Rozas una comunidad solar contando con los vecinos.

Tenemos el objetivo de ser nuestro propio gestor de telecomunicaciones para nuestros sistemas de policía y emergencias.

Otro tema es la oficina del DNI, que llevamos mucho tiempo trabajando y estamos esperando a que sea una realidad.

En definitiva, muchísimos proyectos que están en marcha y que hay que finalizarlos.

P. ¿Qué es y qué puede llegar a ser Las Rozas?

R. Las Rozas es una de las mejores ciudades de España sin duda y muy desconocida. Es una de las familias líderes en familias numerosas. Aquí encontramos una comunidad educativa que es tractora. Mucha gente viene a vivir a Las Rozas por la comunidad educativa que hay en la localidad.

Además, es una ciudad con las zonas verdes integradas en la ciudad, accesible e inclusiva, con un tejido asociativo conectado y que facilita e impulsa la creación de actividades solidarias y de convivencia.

También es una ciudad en la que los jóvenes tienen oportunidades de formación, emprendimiento y trabajo. Somos una de las ciudades con menos paro de España.

Somos, además, uno de los municipios más longevos del país, con mayor renta per cápita, de las más seguras, con menor tasa de paro y mayor tasa de actividad.

Tenemos el hándicap de que necesitamos poner a disposición de los vecinos más casas. Ahora mismo hay mucha presión sobre el suelo sobre la que estamos trabajando, acabamos de sacar la línea de ayuda al alquiler, pero necesitamos más vivienda para que los vecinos de Las Rozas jóvenes se puedan quedar aquí.

P. ¿Cómo vivió la crisis en el PP y cómo valora la situación actual del partido?

R. Tenemos la mejor presidenta del Partido Popular de Madrid que podemos tener. Además, el partido a nivel nacional goza de una salud de hierro como acabamos de ver tras los resultados en Andalucía.

Con mucha satisfacción con que todo esté como está y afrontando este año tan difícil que tenemos por delante con ganas, como se destacaba en el congreso en el que hemos elegido a Isabel Díaz Ayuso.

También con ambición para que esto que la presidenta consiguió el 4 de mayo podamos repetirlo en cada uno de los municipios para generar lo mismo que la presidenta: ilusión, oportunidades, empleo y libertad para los vecinos. En eso es en lo que estamos trabajando.

P. ¿Le gustaría volver a ser el candidato del PP en Las Rozas?

R. Formamos parte de un partido dónde estamos a disposición y sin duda estos años no tengo nada más que palabras de gratitud para mi partido y para los vecinos que nos han apoyado. Yo estaría encantado de poder culminar el proyecto y lo que tenemos en marcha en los próximos años.

P. Como alcalde que pisa mucho la calle, ¿qué le trasmiten vecinos, asociaciones, clubes, empresarios, etc?

R. Depende el ámbito. A nivel municipal creo que la gente de Las Rozas se siente orgullosa de vivir aquí. Sabemos que hay muchas cosas que hay que corregir y mejorar, pero partimos de una base extraordinaria. La gente es feliz viviendo en Las Rozas, pero en un porcentaje que supera el 94%. Los vecinos se sienten orgullos de su municipio por los logros en el ámbito educativo, el deportivo y en lo social.

El municipio ha recibido más de una docena de premios en estos años a nivel regional, nacional e internacional por las políticas que ponemos en marcha. Por lo tanto, orgullo de pertenencia. Somos vecinos con un algo nivel de exigencia en la calidad de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento, lo que nos anima a trabajar con más ilusión y ganas.

A nivel económico, hay preocupación por la situación que estamos viviendo y veo una necesidad de alternancia a nivel nacional. Feijoó es la persona que puede dar un cambio a la situación. Estamos preparado y somos la alternativa clara para hacer en España lo que Ayuso ha hecho en la Comunidad de Madrid.