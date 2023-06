La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes a los consejeros del Gobierno Regional con los que busca hacer "un mejor Madrid", después de que cada uno de ellos haya tomado posesión de su cargo en un acto en la Real Casa de Correos, y a los que ha avisado de que la tarea que les espera "no es para los que se arredran".

"Estoy convencida de que los nueve nuevos consejeros estarán a la altura de lo que esperamos de ellos porque cada uno ha sido cuidadosamente escogido no sólo pensando en sus méritos pasados o en su experiencia demostrada sino también en lo que está por venir", ha subrayado la dirigente madrileña, quien esta misma mañana reunirá por primera vez al Consejo de Gobierno.

Miguel Ángel García lidera la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; Rocío Albert López-Ibor la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y Carlos Novillo está al cargo de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior.

Además, Jorge Rodrigo ha tomado posesión del cargo de consejero de vivienda, Transportes e Infraestructuras; Ana Dávila es la responsable de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mientras que Miguel López-Valverde se pone al frente de la cartera de Digitalización. Emilio Viciana, es el consejero de Educación y Universidades; Fátima Matute, se sitúa al frente de Sanidad y Mariano de Paco ha sido designado como consejero de Cultura, Turismo y deporte.

UN MADRID "MÁS LIBRE, PRÓSPERO Y HUMANO"

Con este equipo Ayuso quiere "honrar el mandato de las urnas". Se trata de "nueves hombres y mujeres que han participado en la construcción de este proyecto" con el que quiere hacer "el mejor Madrid de la historia reciente", que sea "cada vez más libre, próspero, humano, alegre y, como siempre, al servicio de España".

"Juntos tenemos por delante un reto apasionante y, para conseguirlo, vamos a llevar a cabo el programa de gobierno que hemos dado a conocer en la campaña electoral y en el discurso de investidura. Se trata de una gran tarea que requerirá lo mejor de nosotros y de nuestros equipos. Y la vamos a asumir con responsabilidad y profesionalidad, con ganas, ilusión, ideas nuevas e imaginación", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que cada uno de los nuevos consejeros están dispuestos "a dar lo mejor de sí mismo para hacer realidad los ambiciosos retos" a los que se han comprometido con los madrileños.

"Ojalá cuenten con el apoyo necesario en estos años que nos esperan, que serán tan apasionantes como ellos. Os doy las gracias de antemano porque todos sabemos que vosotros sois esenciales", ha señalado al tiempo que ha remarcado que, a pesar de la "magnitud" del programa a desarrollar, ha querido que el Gobierno de la Comunidad fuera "el más austero de España en proporción al PIB".

La presidenta madrileña ha indicado que "la austeridad por coherencia y respeto a los ciudadanos es una de las señas de identidad" del Gobierno pero, además, ha hecho hincapié en que siempre ha creído "que los equipos más eficaces deben ser reducidos y compenetrados" porque es la "mejor forma de garantizar una buena coordinación" aunque suponga "una enorme exigencia" para cada uno de los miembros.

Para Ayuso, "los nuevos consejeros representan a la España real, rigurosamente formada y que trabaja concienzudamente sin esperar más reconocimiento que el trabajo bien hecho". Se trata de "profesionales que se han ganado el respeto y la máxima consideración en cada uno de sus ámbitos y están en el mejor momento de sus vidas para dedicarse a poner su experiencia a disposición de todos los madrileños".

"Tienen ganas, ideas nuevas y son valientes. La tarea que nos espera no es para los que se arredran. Madrid ha asombrado al mundo en estos cuatro años y lo volverá a hacer. Se lo debemos a todos los madrileños y a los que son y también a los que serán, ya vengan de otros lugares del mundo a vivir entre nosotros o estén aún por nacer. No nos perdonaríamos no poder ofrecer la región más humana, alegre y próspera que nos podamos lograr entre todos, la que se merecen", ha señalado.

De Miguel Ángel García, nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Ayuso ha reivindicado que empleará "todo su rigor, discreción y capacidad", con el silencio administrativo positivo como reto para favorecer a los ciudadanos cuando la Administración no resuelva en plazo los expedientes. También, seguirá promoviendo la relación con todos los municipios de la Comunidad para que "ninguno se quede atrás".

En la consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert velará porque Madrid siga siendo "el motor económico de España". De ella, Ayuso ha alabado su "dotes gestoras en la Administración" y cree que con Albert este área seguirá funcionando "a pleno rendimiento" y "creando empleo de calidad para todos, sin intervencionismo y garantizando el libre mercado".

La presidenta ha subrayado que la calidad de la educación es uno de los factores que explica "la pujanza económica, social y cultural de Madrid". Al frente de la cartera de Educación y Universidades, Emilio Viciana, "uno de los administradores civiles del Estado más estimados y respetados", garantizará una Educación "libre, plural y de calidad".

De Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, ha destacado que es uno de los grandes profesionales de las Emergencias en España y que promoverá una gestión forestal activa, fundamental para evitar incendios, que ha marcado como una de sus prioridades.

El objetivo de poner a las personas en el centro de la política lo abanderará la nueva consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, una de las gestores de su anterior Gobierno "más trabajadoras".

Ayuso ha subrayado que pondrá en marcha un nuevo modelo de atención social para que las personas mayores o en situación de dependencia puedan seguir en sus hogares con el apoyo necesario o elegir la residencia que deseen. Mejorar la calidad de la asistencia en estos centros será otro de los objetivos de Dávila, así como "hacer universal" la Atención Temprana.

En la Consejería de Digitalización, el Gobierno regional se enfrenta, con Miguel López-Valverde a la cabeza, a unos "retos apasionantes". "La digitalización supondrá el 40% del PIB dentro de pocos años y es la clave para lograr el pleno empleo", ha indicado.

El nuevo consejero contribuirá a agilizar las agendas médicas, reducir las listas de espera o paliar la soledad, fomentado los empleos tecnológicos y convirtiendo a Madrid en "protagonista de la revolución digital, sin dejar a nadie atrás".

Del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, la presidenta ha alabado su "carácter dialogante y su habilidad para alcanzar acuerdos" para impulsar la que ha denominado como "la legislatura de la vivienda".

"Su experiencia en la gestión, acreditada tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, le servirá además para seguir renovando uno de los mejores transportes públicos del mundo", ha afirmado.

En Sanidad, Fátima Matute, va a dirigir "la mejor Sanidad de Europa" con reformas estructurales y basada en la prevención, el trato humano y la innovación". La consejera trabajará para acortar los tiempos de espera, desarrollar los servicios de salud mental y mejorar los cuidados paliativos.

Mariano de Paco, al frente al área de Cultura, aportará sus dos facetas como artista y gestor. En estos cuatro años, impulsará un plan integral de danza que supondrá "un antes y un después". Otros de los objetivos, tal y como ha desgranado la presidenta, será consolidar el festival de la Hispanidad, promover la celebración de la Fórmula 1 y que la región siga siendo "un destino turístico de primer orden".