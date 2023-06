El cardenal español Julián Herranz de 93 años ha denunciado intentos de "manipular el próximo cónclave" al apuntar contra un "grupo de multimillonarios" que promovieron en 2018 un fondo económico para pagar a antiguos agentes del FBI con el objetivo de elaborar "informes personales sobre los más 'papables' y los más influyentes entre los cardenales electores".

"La misma ideología que desde el comienzo de su pontificado se ha opuesto al Papa Francisco, ha proseguido hasta el intento de manipular el próximo cónclave, casi al estilo con que en otros tiempos lo hacían monarcas de naciones católicas", señala el cardenal Herranz en el libro 'Dos Papas', publicado por Ediciones Rialp en España.

Herranz, a quien el Papa Benedicto XVI incluyó en 2012 en la comisión cardenalicia que se ocupó de la investigación de la difusión de documentos reservados de la Santa Sede, en el llamado caso 'Vatileaks', pone así de relieve la existencia de un proyecto llamado 'Red Hat Report ('Informe Birretas Rojas').

Además, evidencia que los intentos "descarados" de influir en el próximo cónclave incluyeron, en el verano de 2020, la publicación por editoriales católicas de dos libros.

Se trata de 'The Next Pope' del teólogo George Weigel y autor de una biografía de Juan Pablo II; y el del periodista Edward Pentin, corresponsal en Roma del National Catholic Register (del grupo EWTN) que publicó en agosto de 2018 un manifiesto del exnuncio en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, quien pedía la dimisión de Francisco acusándole sin pruebas, entre otras consideraciones críticas contra su ministerio, de haber protegido al ex cardenal Theodore McCarrick, culpable de múltiples abusos de menores y de jóvenes.

Según Herranz, un cardenal de los Estados Unidos que no identifica, envió como regalo personal a todos los cardenales del mundo el libro de George Weigel, publicado por Ignatius Press, que proponía para el próximo pontífice un perfil distinto al de Francisco.

"No podría ser --según Weigel--, un pontífice como los anteriores, un papa "conciliar" (del Vaticano II), sino un papa de "transición" abierto a la "nueva época" del siglo XXI (...)", incide Herranz. Además, subraya que por su parte, el periodista Edward Pentin adelantó a algunos periodistas italianos que Francisco "podría dimitir muy pronto, por lo que resultaba esencial pensar ya en posibles sucesores".

LIBRO DE MEMORIAS DE 21 CAPÍTULOS

El volumen se presenta como un libro de memorias de 21 capítulos que van desde el pontificado de Benedicto XVI hasta Francisco, pero recordando a otros Papas que influyeron en su vida, a quienes también sirvió.

"Después del cónclave en el que fue elegido Benedicto XVI, usted nos invitó a almorzar al cardenal Hummes y a mí", relata el libro 'Dos Papas' en su prólogo, llevado a cabo por el Papa Francisco. "Los comentarios fueron sobre cómo quedamos edificados por su personalidad de hombre de Iglesia. En cambio, los comentarios de alguno que supo del almuerzo eran más o menos así: 'Herranz es muy inteligente: está pensando en el próximo conclave'", añade.

"Le confieso que el 13 de marzo de 2013 (cuando fue elegido Papa) me acordé del almuerzo y del comentario", señala el Papa.

Francisco también escribe --de su puño y letra--, un agradecimiento al cardenal español por su "trabajo y esfuerzo" por la obra realizada. "Me admira su memoria y su anciana juventud", afirma tras señalar que es un "hombre de Iglesia, hombre de corazón eclesial".