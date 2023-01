“Las 27 citas de Charlotte May”: un libro para volver a disfrutar leyendo

Como bien dijo Borges, “si un libro les aburre, déjenlo”. Si ahora mismo se encuentran en esa situación, déjenlo y atrévanse a conocer a Abril Camino (A Coruña, 1980): su obra es sencilla y fluida, ideal para quien se encuentre bajo un bloqueo lector.

Esta gallega sitúa 2015 como el año de su verdadera llegada al mundo, cuando decidió comenzar a escribir, al principio autoeditándose –con títulos como como “Sangre y tinta” (2016) –, y después, ya en el circuito comercial, con un buen número de novelas como “Imposible canción de amor” (Ediciones B, 2019). La mayor parte de ellas son novelas de amor que pueden encuadrarse en el género “new adult”.

Recientemente ha aparecido “Las 27 citas de Charlotte May” (Planeta, 2022). La narración comienza cuando Charlotte May cumple treinta años y decide que ha llegado el momento de asentar la cabeza. May, que es una mujer feminista, asentada en el barrio más chic de Londres, sucumbe a la presión, que en el siglo XXI parecería superada, de ser una “solterona”; la comicidad es la encargada de dirigir esa toma de conciencia: “era urgente que apareciera alguien en mi vida que me sacara del hastío espantoso de ser solo una mujer con éxito profesional, amigos por el mundo y unos planes de ocio que envidiaría la Paris Hilton de principios del milenio. No estaba completa. Era defectuosa. A la mierda ciento cincuenta años de liberación de la mujer. Sí, lo habéis entendido bien. Me volví loca. Como una puta regadera. Y así fue como empezó la operación ‘Buscar al hombre de mi vida’”. A partir de este momento, Charlotte se embarca en una vorágine de citas, a cada cual más cómica y desastrosa, que no solo le llevan a enfrentarse a sus prejuicios, sino también a reconocer sus sentimientos más íntimos.

Este libro, que se disfraza de comedia romántica, encierra una verdadera oda a la amistad que se presenta como el verdadero motor y base de la vida. Los compañeros de piso de Charlotte, Moon y Oliver, ayudan a su amiga a componer una larga lista de normas que su futuro novio deberá cumplir. Gracias a ellos acabará superando esta concepción impersonal y racional, que se aleja de la trascendencia y sentimentalidad que componen realmente el amor, para darse cuenta de que solo una de sus normas importa: “Que cuando lo mire sepa que es ÉL”.

Sus citas harán que acabe llorando, en el hospital, con un brote, descubriendo alguna infidelidad o, en el mejor de los casos, aburriéndose como una ostra. Todo ello para terminar aprendiendo una valiosa lección: “Necesité pasarme seis meses intentando encajar en un lugar que no era el mío para volver a ser consciente de que la felicidad no tiene nada que ver con el estado civil. Es una lección que todas tenemos aprendida en la teoría, pero que nos flaquea a veces en la práctica”.

La historia de amor que se desencadena en los últimos capítulos del libro saca a la luz que el ansia por abarcar lo desconocido puede cegar a las personas y hacer que se aceleren y no sean capaces de fijar la mirada en aquello que tienen cerca. “Las 27 citas de Charlotte May” pretende a que los lectores se replanteen su vida desde una literatura amena que posee la capacidad de no dejar impasible. Es muy recomendable pasearse por las aventuras de la protagonista para finalmente descubrir lo que Carmen Martín Gaite ya nos enseñó en “Lo raro es vivir”: “reírse con otro es el mayor síntoma de amor”.