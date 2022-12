Sanz y Aniorte destacan el avance sin precedentes en la colaboración sociosanitaria para atender a los más vulnerables

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, y el delegado de Familias, Igualdad y bienestar Social, Pepe Aniorte, han destacado este miércoles el avance sin precedentes en la colaboración sociosanitaria para atender a personas vulnerables, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Así lo han señalado en la inaguración de la Jornada de Experiencias de Coordinación Sociosanitaria del Ayuntamiento de Madrid en el Centro Dotacional de Arganzuela.

La jornada tiene por finalidad el intercambio de aprendizajes desde que, en septiembre de 2021, el Organismo Autónomo Madrid salud (dependiente del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias) y el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social suscribieran un convenio que establecía un marco de colaboración para actuaciones sociosanitarias.

Aniorte ha afirmado que "la colaboración que existe hoy entre las áreas social y sanitaria no tiene precedentes en la historia del Ayuntamiento de Madrid", y ha puesto como ejemplo la creación de ocho mesas de trabajo (relacionadas con el programa materno infantil, escuelas infantiles, igualdad, envejecimiento activo, soledad no deseada, inclusión, juventud y animales de compañía) y actuaciones como la primera estrategia conjunta contra la soledad no deseada o la atención a personas sin hogar con adicciones.

El delegado del área social ha anunciado también la firma de un nuevo convenio con Madrid Salud para la atención a personas vulnerables que tienen animales de compañía.

"Tener un perro o un gato puede convertirse en un gran problema para una persona sin hogar, para una persona mayor o para una víctima de violencia de género", ha señalado Aniorte, "porque, en ocasiones, no pueden acceder a los dispositivos municipales con la mascota".

En virtud del nuevo convenio, el Centro de Protección Animal dependiente de Madrid Salud podrá hacerse cargo del animal de compañía, lo que facilitará el acceso de la persona a los programas y centros municipales.

El delegado de Familias ha añadido que están "trabajando en facilitar que las personas puedan traer a su animal a los distintos centros y alojamientos". "Madrid Salud nos ofrecerá un asesoramiento muy valioso para el cuidado de los animales", ha dicho.

SINERGIAS Y NUEVAS ESTRATEGIAS SOCIOSANITARIAS

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha subrayado la importancia de la coordinación sociosanitaria entre el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social y el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, "estableciendo sinergias y desarrollando nuevas estrategias para la actuación conjunta, con el objetivo principal de ser más efectivos a la hora de afrontar los problemas que afectan a los madrileños y de diseñar las actuaciones adecuadas a cada circunstancia".

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento, tras la aparición de la pandemia, reaccionó haciendo que tanto los servicios sociales como el organismo Madrid Salud pusieran en marcha diversos servicios y dispositivos conjuntos para atender diversas necesidades específicas, como la creación de un servicio de refuerzo para atender in situ a personas sin hogar confinadas, muchas de ellas con problemas de adicciones, proporcionándoles la atención médica necesaria. Derivada de estas actuaciones surge el actual programa, realizado por personal de los CAD.

Además, también se creó un servicio de asesoramiento sobre las medidas de prevención de contagio y el manejo de casos en los recursos municipales o la generación de un protocolo para prestar atención psicológica a profesionales y acogidos en la red de centros de personas sin hogar y centros de acogida para inmigrantes. Sanz, además, ha remarcado la labor de Madrid Salud vacunando durante la pandemia a más de 170.000 personas y haciendo pruebas PCR a otras 70.000.

MEDIDAS SOCIOSANITARIAS EN LOS ACUERDOS DE LA VILLA

"Otro hito fundamental para la ciudad fue la aprobación, por consenso, de los Acuerdos de la Villa, documento de 352 medidas para reactivar Madrid tras la pandemia. De ellas, 18 fueron el objeto del convenio de colaboración que, a finales de 2021, se firmó entre Madrid Salud y el área de Familias, medidas relacionadas con un importante componente sociosanitario", ha puesto en valor Sanz.

En concreto, y en el marco de este convenio, se abordan de forma conjunta los ámbitos de adicciones y personas sin hogar, prevención de la soledad no deseada, sensibilización contra la violencia de género y atención a las víctimas, atención a familias vulnerables, fomento de la salud pública en los servicios municipales, promoción del bienestar emocional, atención a personas mayores y a personas LGTBI.

"El convenio ha generado un marco de referencia en el que interactuar, compartir, crecer y aumentar conocimientos, pero, sobre todo, nos ha permitido dar legitimidad a las acciones conjuntas de los profesionales de Madrid Salud y de los Servicios Sociales Municipales, con largo recorrido en el pasado y que serán ejemplo en el presente y referentes en el futuro", ha concluido la delegada y portavoz municipal.