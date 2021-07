El deportista madrileño Jesús Tortosa no estará en los Juegos Olímpicos por intereses extradeportivos

Archivado en:

Charlamos con Jesús Tortosa, el madrileño uno de los deportistas españoles más prometedores del panorama actual. El taekwondista se ha convertido en noticia en las últimas fechas por quedarse fuera de los Juegos Olímpicos por presuntos intereses personales de los inquilinos de la Real Federación Española de Taekwondo.

¿Cómo encaras estos días con todo lo que ha pasado?

Esa semana, en otras circunstancias, tendría que estar en Tokio preparándome para competir, pero, por motivos que todo el mundo conoce, estoy haciendo las maletas para irme de vacaciones y no ver nada de los Juegos Olímpicos.

¿De verdad no vas a ver nada de los Juegos Olímpicos?

No, veré el resultado final, inevitablemente me lo enviarán al móvil. La idea es irme de vacaciones a Punta Cana con la novia, un cambio de aires. Ahora mismo no quiero ver nada de los Juegos Olímpicos.

Estás en un estado de forma espectacular, el sueño de repetir unos Juegos y te quedas fuera… Ponme en antecedentes, ¿cómo se desarrolla todo?

Soy Jesús Tortosa Cabrera, deportista olímpico de taekwondo en Río 2016 y soy el deportista que en diciembre de 2019, cuando se cierra el ranking olímpico de mi deporte, acaba entre los cinco primeros consiguiendo la plaza para Tokio 2020.

Todo cambia cuando el pasado 26 de mayo, a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos, recibo una triste llamada donde se me comunica que no voy a ser representante de España en mi categoría de menos de 58 kg.

Al principio pensé que era imposible todo lo que estaba ocurriendo, más que nada porque durante el ciclo olímpico soy el taekwondista español más regular y a día de hoy sigo siendo el número 2º de España y el número 4º del ranking olímpico. Pues nada, fíjate, aquí estoy sin poder ir.

¿Llegaste a hablar con Jesús Castellanos, el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo para que te diese alguna explicación?

Nada, en ningún momento se puso en contacto conmigo. Todavía no he recibido ninguna llamada por su parte.

¿Por tu lado hubo algún intento de ponerte en contacto con él o con algún intermediario?

Sí, pero tan solo hablé una vez con la directora técnica el día que recibí la llamada y con mi entrenador del centro de alto rendimiento y ya está, no he vuelto a tener ningún contacto.

¿Todo arranca cuando tu padre, Jesús Tortosa Alameda, formaba parte de la candidatura contraria a la Federación Española de Taekwondo para asumir un puesto importante?

Efectivamente, a partir de ahí empieza el problema. Todas las personas que han ido en contra en los últimos años de la presidencia han salido perjudicados. Luego hay que sumar que mi padre ha tenido procesos judiciales abiertos en contra de ellos durante este ciclo olímpico y ha salido ganador.

Bueno, pues parece ser que han estado esperando hasta el último momento para maquinar este plan para dejarme fuera. Además, hay que tener en cuenta los intereses propios de los entrenadores y presidentes y lo que supondría una medalla del deportista por el que me han cambiado. Al final es todo por beneficio propio. Es un cúmulo de cosas.

¿Cuál es la diferencia de que gane una medalla Adrián o tú?

El principal beneficiado debería ser el deporte español, pero hay que recordar que Adrián pertenece al club del vicepresidente de la RFET, por tanto de cara a patrocinios, de ayudas a entrenadores o al interés propio del club. Incluso de imagen personal. Ahí es donde se ve todo.

Esto me suena a presuntamente a ajuste de cuentas…

No lo he dicho yo, lo has dicho tú, pero claramente suena así.

Al final el taekwondo tiene cada vez más seguidores y sobre todo más gente que lo practica. Eso sí, es la primera vez en la historia del taekwondo que la persona que consigue la plaza para ir a unos Juegos Olímpicos se le deja fuera.

Esto ha causado mucho revuelo, la gente se ha identificado conmigo. Va en contra del espíritu olímpico, pero al final todos se han declarado incompetentes y me he quedado solo.

¿Con el COE has hablado o con el presidente Alejandro Blanco?

Sí, hablé con el COE, con el subdirector general de Deportes, con las máximas instituciones y nada… Incluso con el anterior ministro de cultura y Deporte y nada. Nadie se quiere mojar en este caso. Mientras que un juez no diga lo contrario, ellos dicen que tienen que hacer caso a lo que diga la federación.

Ha habido otros afectados como Joel González o Eva Calvo…

Es así, todos los que han tenido una opinión contraria a la presidencia han tenido problemas. Parece ser que todo se rige por una dictadura y que hay que obedecer agachando la cabeza. Por lo tanto, la gente que ha tenido un criterio diferente ha salido perjudicada.

Con 23 años es el golpe más duro que has recibido en tu vida

Sí, es el trabajo de una vida, pero no solo el mío sino el de toda mi familia. Los daños y perjuicios que han ocasionado con esta decisión son irreparables.

¿Cómo se lo tomó tu familia?

No se creían ni se lo terminan de creer ahora. Me han apoyado para luchar contra esta injusticia. No nos íbamos a quedar quietos ni estar de brazos cruzados. Aunque no ha valido de nada. Esto estaba bien planeado y lo han hecho, como hablábamos anteriormente, en el tiempo perfecto para que no hubiera plazo posible para poder rectificar.

¿Vas a continuar luchando?

Ahora seguiremos luchando a través de la vía judicial. Tenemos pruebas evidentes, grabaciones documentadas, papeles… donde se puede ver claramente que esto ha sido premeditado y que no se regido bajo ningún criterio deportivo.

¿Y a nivel deportivo?

Toca replantearse todo, darse un descanso y ver cómo funcionan las cosas porque aquí, a nivel nacional va a ser muy complicado. Si la federación sigue con esos directivos lo tengo muy complicado.

Hay interés por encima del deportista y de sacar un resultado. Al final se ha demostrado que un presidente no se mantiene ahí por los resultados sino por los votos y esos votos ya sabes, en esta vida al final hay gente que no tiene principios ni valores y gente que prefiere los sueldos antes que los principios.

Fíjate como está el caso y lo difícil que lo tengo, que en los informes que han presentado ante juez alegan que estaba llegando el final de mi carrera deportiva ¡con 23 años! Imagínate su objetivo.

¿Para ellos con esta edad no eres un deportista válido?

Así es, dicen que estaba preparando el fin de mi carrera, que estaba centrado en otros asuntos y que después de los Juegos Olímpicos acabaría dejándolo. En eso se apoyan.

¿Cuándo tienes pensado retirarte?

Eso nunca se sabe, pero tienes que ver el ejemplo de Joel González que se acaba de retirar con 30 años o Brigitte Yagüe que ganó una medalla olímpica con 32 años. Ellos querían tirar por tierra mi trabajo, querían borrarme del mapa. Saben que hay una persona como Adrián que lo hace bien y han preferido explotar su resultado.

¿Con Adrián has llegado a hablar?

Sí, he hablado varias veces. Él entiende que luche por lo que había conseguido.

¿Te vamos a ver en los siguientes Juegos Olímpicos?

No lo sé, ahora mismo a nivel nacional, como te he comentado, me quieren retirar. Quién sabe, a lo mejor estoy en los próximo Juegos Olímpicos representado a otro país. Ojalá que no sea así, pero se podría dar el caso.

¿Si esto continúa así te podríamos ver defendiendo los colores de Portugal, por ejemplo?

Sí, cualquier país que esté abierto a darme la nacionalidad podría tener opciones.