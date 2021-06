Archivado en:

La Oficina técnica de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid ha editado material divulgativo y señalizado montes públicos con uso ganadero, para la práctica segura del senderismo y la convivencia con mastines que protegen de los ataques del lobo al ganado, han informado fuentes del departamento que dirige Paloma Martín.

Este proyecto piloto se ha puesto en marcha en la Sierra del Rincón, principal hábitat del lobo en la región. El director general de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis del Olmo, explica que el uso del mastín "es una herramienta tradicional que usan los ganaderos desde antiguo para proteger a su ganado en el pastoreo".

"Se trata de una raza extremadamente eficaz que reduce los ataques del lobo al mínimo pero que puede ocasionar conflictos si nos encontramos con ellos al practicar el senderismo y no actuamos de manera adecuada ante su presencia", añade Del Olmo, que pide al visitante que sea respetuoso con el ganado.

En este sentido, ha destacado la presencia del lobo y su papel en el ecosistema, que ha vuelto a habitar, pero recuerda que en ocasiones "provoca daños a la ganadería local, lo que ha llevado a los ganaderos a modificar su manera de gestionar y manejar a su ganado, y es aquí donde han vuelto a utilizar como herramienta la presencia del mastín, como pieza para la prevención de posibles ataques".

CONSEJOS ANTE LA PRESENCIA DE MASTINES

Por eso, la Consejería ha lanzado esta guía para que los transeúntes sepan cómo deben comportarse y actuar si se acercan a un mastín. Aís, hay que mantener la tranquilidad y alejarse con calma sin demostrar nerviosismo ante el animal, ya que eso puede alterarles más. Además, si vas acompañado por un perro es conveniente llevarlo sujeto para evitar que los mastines interpreten que supone un peligro y le ataquen.

En caso de ir en bicicleta lo recomendable es bajarse de la misma y continuar a pie, sobre todo hay que evitar acercarse a ellos y al ganado, para hacer fotos, acariciarles, darles de comer o interferir en su trabajo ya que ello puede acarrear un susto innecesario.

CÓMO TRABAJA UN MASTÍN

Antes de explicar cómo trabaja un mastín, es importante saber que se trata de una raza de guarda de ganado creada y seleccionada durante milenios para proteger a los rebaños contra el ataque de los lobos y otros depredadores.

Su forma de trabajar es extremadamente eficaz. Es un animal que es leal solo a su rebaño por lo que lo vigilará y defenderá ante cualquier cosa que pueda considerar una amenaza, como un carnívoro que se acerque a su rebaño. "No suelen diferenciar lobos de zorros o perros. No le importa la raza o el tamaño, e incluso pueden considerar un peligro a personas desconocidas, aunque en este sentido su reacción no suele ser tan agresiva", recalca Del Olmo.

Los mastines, ante una situación de riesgo, "establecen un perímetro de seguridad alrededor del rebaño, situándose entre este y la amenaza, ladrando e incluso avanzando a modo de intimidación o atacando si la amenaza no retrocede", recuerda el director general.

El grado de satisfacción de los ganaderos en con el trabajo de sus mastines es muy elevado (57%). El proceso de adiestramiento y la impregnación con el rebaño es muy bueno según manifiestan los ganaderos consultados ya que los mastines nunca abandonan el rebaño en los careos.

Para llevar a cabo el procedimiento de evaluación de los mastines aptos para guarda de Ganado, el proyecto piloto contará con el asesoramiento del área de Protección Animal de la dirección general de Agricultura y Ganadería y con la Asociación Perro de los Hierros, una entidad especializada en la selección, cría, modelado y educación de los mastines.

ESTRATEGIA DE MANEJO DE LAS POBLACIONES DE LOBO EN LA REGIÓN

Precisamente para lograr una coexistencia responsable entre los ganaderos y la presencia de lobo en la región, la Comunidad trabaja desde hace tiempo en la geolocalización de los lobos para conocer sus movimientos por la región, así como sus hábitos alimentarios a través del rastro y estudio de sus heces, que conforman la bases para la estrategia de manejo de las poblaciones.

Esta geolocalización, mediante tecnología satélite, permite poner en marcha medidas para prevenir los posibles ataques del lobo al ganado madrileño, además se mantener un seguimiento sanitario de estos animales, e incidir en las acciones preventivas tan necesarias para la cohabitación del ganado y las poblaciones de este animal.

La colocación del collar GPS es un método de geolocalización que se utiliza para el seguimiento muchos mamíferos y está probada su eficacia. El objetivo final es conocer los desplazamientos de las manadas dentro del territorio madrileño, mejorar el conocimiento de aspectos de la ecología del movimiento de la especie, tales como distancias máximas diarias o rangos medios de desplazamiento, la localización de zonas de cruce de carreteras y/o autopistas para la detección de zonas de riesgo de atropello, etc. Y, sobre todo, estudiar la interacción entre el lobo y el ganado doméstico, para así poder prevenir futuros ataques y reducir los daños producidos por el mismo.