Más de 4.000 personas llenan el Real Jardín Botánico para ver a los Pixies

Anoche, más de 4.000 personas se congregaron en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid para disfrutar del concierto de los Pixies, una de las bandas más icónicas del rock alternativo. La actuación, parte del festival 'Noches del Botánico', ofreció a los asistentes un viaje musical inolvidable a través de los grandes clásicos de los 80 y 90.

La banda de Boston llegó a Madrid tras su participación en el Low Festival de Benidorm y un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona. Con el calor de la tarde disipándose, la acústica del Real Jardín Botánico realzó la calidad del evento, sumergiendo a los asistentes en una experiencia sonora única que pocos festivales como 'Noches del Botánico' pueden ofrecer.

Rodeados de naturaleza, los Pixies no tardaron en desplegar su extenso repertorio. Black Francis y su banda comenzaron con temas de sus primeros discos, como "Gouge Away" y "Wave of Mutilation" de Doolittle, y "Monkey Gone to Heaven" de Surfer Rosa, estableciendo un tono enérgico que perduró toda la noche. Estos temas, en su formato original de vinilo, siguen siendo tesoros coleccionables, apreciados por su sonido auténtico y caótico que define la esencia de la banda.

Black Francis demostró su poderosa voz en temas como "Caribou" y "Hey", que movilizaron a las masas. La inclusión de una nueva canción, "The Vegas Suite", añadió frescura al repertorio clásico, destacando junto a "Here Comes Your Man". Otras piezas menos conocidas, como "Motorway to Roswell" y "All Over the World", ofrecieron momentos más introspectivos y tranquilos, mientras que la participación de Emma Richardson en "I Bleed" y "Crackity Jones" mantuvo el dinamismo del concierto.

El ambiente se intensificó con "Isla de Encanta" y las versiones de "Head On" de The Jesus and Mary Chain y "Planet of Sound". Los Pixies cerraron con una sucesión de sus temas más emblemáticos, incluyendo "Alec Eiffel", "Tame", "Dig for Fire" y "Bone Machine". El momento culminante llegó con una vibrante versión de "Where Is My Mind", que unió a todos en una celebración de casi dos horas de puro rock.