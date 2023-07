La revisión de una juventud inquieta y viajera es la premisa de la que parte “Matar el nervio” (Random House, 2023). Con esta primera novela Anna Pazos (Barcelona, 1991) –escritora, documentalista y periodista– se atreve a dejarnos explorar uno de los momentos más determinantes en la vida de cualquier persona y que en su caso es una etapa frenética y llena de historias pintorescas.

La autora repasa sus vivencias y recuerdos desde los veinte años, con un Erasmus en Tesalónica (Grecia). A lo largo de los años se suceden viajes –Jerusalén, Gaza, Turquía, Nueva York…– que son decisivos para el personaje. Se trata de una autobiografía que bien podría ser una ficción, porque una juventud ambiciosa, sin límites y con mucho por conocer, es el ingrediente adecuado para construir un relato que se adapta a la perfección a eso de “increíble, pero cierto”.

Leer “Matar el nervio” es como indagar en los recuerdos de Anna Pazos. El estilo fragmentario de la novela consigue infundir esta sensación, ya que los capítulos se van cortando en pequeños fragmentos que se inician y terminan sin una lógica lineal muy marcada, pero siempre coherente. Esto también consigue que el libro sea ligero. La autora selecciona y elude lo que considera necesario para que al final todas las piezas del puzle encajen y tengamos una visión general de estos años de vida.

A pesar del carácter autobiográfico, también se da especial relevancia a los problemas políticos y sociales que se suceden a lo largo de todo el globo. La experiencia de la protagonista se entrelaza con la violencia de Gaza, la crisis de refugiados, la situación política de Cataluña o el movimiento #Metoo contra los abusos sexuales, entre otros. De esta manera, lo íntimo y lo global se construyen al mismo tiempo y el yo queda perfectamente enmarcado en una realidad mucho más amplia.

El estilo de Anna es sencillo, cercano y lleno de verdad. En estas páginas se consiguen plasmar aquellas vivencias espectaculares, pero también esos momentos cotidianos que, aunque pasen desapercibidos, son especiales por alguna razón. La autora pinta un recorrido en el que las personas se van quedando atrás y dan paso a otras nuevas. La vida parece ser monótona a veces, pero puede cambiar de la noche a la mañana. En este camino hay una persistente búsqueda de un lugar en el mundo que parece no existir o ser inalcanzable y que se ve condicionado por el sentimiento de ser joven y encontrar a cada paso la incertidumbre; existe una constante huida de la mediocridad que da la espalda a esa voz interna que avisa cuando algo es peligroso o no nos conviene. El personaje camina sin mirar atrás en mitad del más absoluto caos y, aunque a veces sea una locura, es su particular manera de crecer. ¡Qué valiente inmortalizarla también por escrito!

