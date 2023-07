"Nacho Vázquez está haciendo una gestión extraordinaria en Torrejón de Ardoz"

En una entrevista exclusiva para MADRID ACTUAL, el senador del Partido Popular, Pedro Rollán, comparte su perspectiva sobre las próximas elecciones generales y las propuestas de su partido para el futuro de España. Desde el análisis de las últimas encuestas hasta la valoración del CIS de Tezanos, Rollán aborda el panorama político actual y la importancia de un cambio de rumbo en el gobierno nacional. En esta entrevista, Rollán destaca las propuestas del Partido Popular y la necesidad de construir una España basada en la libertad, la bajada de impuestos y el impulso a la generación de Empleo.

P. ¿Qué balance hace del 28-M en la región?

R. Los madrileños reflejaron en las urnas el sentir popular que se vive en España. Tienen ganas de cambio. Están cansados de las mentiras de Pedro Sánchez. Por este motivo, votaron mayoritariamente al Partido Popular. Se ha reflejado en que han dado una mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso para que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, también han dado una mayoría absoluta a José Luis Martínez-Almeida para que sea alcalde de Madrid o una amplísima mayoría a Nacho, Ignacio Vázquez, en Torrejón de Ardoz consiguiendo que sea el alcalde más votado de España. Lo mismo ha sucedido en Las Rozas, Majadahonda… Además, han querido que el PP gobierne tanto en los grandes como en los pequeños municipios de la región que antes estaban gobernados por socialistas y comunistas como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Arganda, entre otros.

El 23 de julio, segunda vuelta de estas elecciones, este patrón se volverá a repetir y votarán mayoritariamente a Alberto Núñez Feijóo.

P. Como exalcalde de Torrejón de Ardoz, ¿cómo valora la gestión de Ignacio Vázquez, su sucesor en el cargo?

R. Nacho y todo su equipo en Torrejón de Ardoz están haciendo una gestión extraordinaria en el municipio. De ser el patito feo del Corredor, de ser Torrebronx, Torrejón es una ciudad referente en España. Cuenta con infraestructuras, servicios, dotaciones que antes no tenía. Estas políticas que está llevando a cabo Nacho en Torrejón son las que Feijóo implementará en España. Por eso, es importante votar a Feijóo para que pueda tener un gobierno sólido y fuerte que permita a España avanzar y progresar.

P. La mayoría de las encuestas dan al PP como la primera fuerza el 23-J y podría obtener la mayoría absoluta con Vox. ¿Cómo plantea su partido la política de pactos? ¿Se está demonizando a Vox?

R. El Partido Popular aspira a obtener un respaldo amplio de los ciudadanos para alcanzar una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario para todos los españoles, sin bloques ni bloqueos.

Además, también quiero decirle a los españoles que el único voto útil que existe es el que se da al Partido Popular. Es un voto seguro y fiable. Votar a otras formaciones es sinónimo de votar a Pedro Sánchez y contribuir a que Sánchez siga otros 4 años en la Moncloa con su gobierno Frankenstein conformado por una amalgama de partidos como Podemos 1, Podemos 2, Sumar, Bildu, independentistas....

P. Estuvo al frente del transporte en la región. ¿Qué soluciones propone el PP para solventar los problemas en Cercanías Madrid? ¿Se estudiará la llegada del Cercanías a Boadilla del Monte?

R. Los usuarios de Cercanías están sufriendo día sí y día también las averías, los retrasos, las cancelaciones de los trenes. Se ha convertido en un medio que no es fiable. No sabes a qué hora vas a llegar a tu destino. Y esto se debe a la falta de mantenimiento, de inversión y de interés por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha preferido priorizar las Cercanías y los Rodalíes de Cataluña, abandonando los de Madrid. Es uno de los muchos tributos que ha tenido que pagar Sánchez para mantenerse en el poder.

Cuando gobierne el presidente Feijóo impulsará el Plan Integral de Cercanías para la Comunidad de Madrid. Un plan que contempla importantes inversiones para la región, con remodelaciones de estaciones, con nuevas actuaciones como la variante de Majadahonda o estudiar la llegada a Boadilla del Monte… Este Plan podría haber estado ya implementado, pero el PSOE lo guardó en un cajón y en estos 5 años no ha hecho nada, fruto del bloqueo y de la animadversión que Pedro Sánchez tiene contra Madrid.

También se llevarán a cabo mejoras en accesibilidad de la red de Cercanías, atendiendo las peticiones de CERMI.

P. ¿Afectará la fecha de las elecciones a la movilización?

R. En estas últimas semanas, hemos estado solicitando a los madrileños que ejerzan su derecho al voto por correo y que no dejen de ejercer este derecho porque Pedro Sánchez haya convocado elecciones generales el 23J. No tienen que renunciar a sus vacaciones por ir a votar. Lo pueden hacer por correo. De hecho, a fecha 3 de julio, Correos ya había recibido 1,8 millones de peticiones, el doble que en 2019. Estimamos que se llegará a los 2,5-3 millones de peticiones hasta el 13 de julio, fecha máxima en la que se puede solicitar el voto por correo.

Animo a todos a que voten y que lo hagan por Alberto Núñez Feijóo. Lo que me preocupa es que la gente esté en la playa, y se plantee no ir a votar porque piensen que el PP va a ganar. Si piensan eso, pueden provocar que Sánchez permanezca otros cuatro años más en la Moncloa. España no puede soportar 4 años más de sanchismo. Además, cada voto cuenta y es necesario para que se abra una nueva etapa en España. No nos podemos permitir que suceda lo mismo que en Alcorcón, donde Antonio González Terol no ha sido alcalde por una exigua diferencia de 42 votos. El 24 de julio no se puede arrepentir nadie por no haber ido a votar.

P. El PP obtuvo un gran resultado en la Comunidad de Madrid en mayo, ¿repetirá el 23-J? ¿Cómo se plantea la campaña en la región?

R. Los resultados que obtuvo Isabel Díaz Ayuso el pasado 28 de mayo fueron espectaculares. Nos gustaría alcanzar, al menos, esos votos y si fuera posible, superarlos. Nos jugamos mucho. Se trata de Sánchez o España. Los madrileños deben contribuir con sus votos a que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno y debemos conseguir el máximo número de escaños en la Comunidad de Madrid para lograr un gobierno fuerte en España como los que tienen Ayuso y Almeida.

Madrid es un ejemplo para construir una España en la que no se pregunta a nadie de dónde es, sino lo que viene a hacer. Y Feijóo quiere implementar en España las políticas de éxito que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid. Políticas de libertad, de bajada de impuestos, de mayores inversiones, que permiten generar más empleo y de mayor calidad.

Además, Feijóo apuesta por poner fin al sanchismo, a cinco años de división, fractura y enfrentamiento. Y en su lugar iniciar una senda de concordia, diálogo, acuerdos y soluciones que una a todos los españoles.

En cuanto a la campaña, vamos a seguir haciendo campaña en la calle. Como todos los días. Estamos en permanente contacto con los vecinos, escuchando sus problemas y preocupaciones, y siempre estando cerca de ellos.

P. ¿Qué valoración hace de las últimas encuestas electorales publicadas? ¿Y del CIS de Tezanos?

Es una vergüenza lo que está pasando con el CIS y con la manipulación de sus datos. Feijóo ha prometido destituir a Tezanos en el primer Consejo de Ministros. No se puede destinar dinero público a servir a los intereses de un partido. Como bien dijo nuestra Secretaria General, Tezanos fantasea con que el sanchismo sobreviva y que él se mantenga en este chiringuito. Pero la realidad es otra bien distinta. El 23 de julio habrá una victoria de Feijóo en las elecciones generales, contundente para gobernar. Hay un clamor en la Comunidad de Madrid y en España de cambio.

P. ¿Cuáles son las grandes propuestas del PP en estas elecciones?

R. El presidente Feijóo ha presentado un programa electoral con 365 medidas para la reconstrucción económica, social e institucional en España. Su principal objetivo es dar solución a los problemas que demandan los ciudadanos.

Estamos haciendo una campaña en positivo. Una de las primeras medidas que llevará a cabo el presidente Feijóo será la deflactación de la tarifa del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros.

También quisiera destacar medidas en materia de vivienda. Feijóo propone avalar el 15% para la compra de la primera vivienda destinada a los jóvenes o dar una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Y una cuestión muy importante, se ha comprometido a desalojar a los okupas en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento, al desalojo inmediato en caso de flagrante delito, y aumentar las penas por delito de usurpación, entre otras.

En materia de educación, plantea una Selectividad-EBAU única en toda España. Y hará que la educación de 0 a 3 años será universal y gratuita. Y en materia de conciliación ampliará los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales y abordará el permiso de cuatro meses para los padres con hijos de hasta ocho años.

Me gustaría seguir enunciando y explicando más medidas. Están todas ellas recogidas en el programa electoral que se puede leer en la web del PP.