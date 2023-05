Patti Smith, el arte de conversar mediante fotografías 

Patricia Lee «Patti» Smith (Chicago, 1946) –llamada la “madrina del punk”– es una influyente cantante, escritora, fotógrafa, artista de performances y un gran icono del movimiento feminista. Smith siempre ha mostrado gran sensibilidad por reflejarse e inscribirse tímidamente en el mundo del arte y la música y, sobre todo, en la literatura. Ha escrito más de veinte libros de poemas, además de sus canciones y algún libro de narrativa. En 2010 ganó el National Book Award por “Éramos solo niños” –quizá la obra literaria más importante jamás escrita por una estrella del rock–, sus memorias en las que cuenta su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Él murió en 1989, marcando el final de una era para Smith. “Le prometí a Robert el día antes de morir que escribiría nuestra historia”, dijo la cantante en una entrevista después de la publicación del libro. “Y me llevó 20 años, pero cumplí mi promesa”.

Con éxitos como “Because The Night” o “People Have The Power” Smith marcó a toda una generación. Es la fuerza de una artista que confió en la inspiración toda su vida. Sentía la energía de los grandes poetas, de los músicos de rock y la absorbía. Su veneración por Arthur Rimbaud y Jim Morrison fluyó directamente en sus letras, que incluso con su mágico debut “Horses” (1975) apenas podían ocultar el hecho de que una mujer de letras simplemente había cambiado hábilmente el medio para poner música a sus propias evocaciones.











No está claro si por la influencia de Robert Mapplethorpe o simplemente por su amor hacia la fotografía, pero Smith lleva más de dos décadas haciendo fotos con su cámara Polaroid Land 250 (ahora con su móvil) y viajando por el mundo, por placer y por su trabajo de cantante. A partir de esa pasión por las imágenes Smith publicó el año pasado “A Book of Days”, un libro que Lumen ha editado ahora en español con el título “Libro de los días. 366 días en la vida de Patti Smith”. Se trata de una mirada del mundo de la autora e intérprete a través de sus fotografías. Con este volumen demuestra que las imágenes también son constructoras de historias y sirven como un diario personal. Vemos a Samuel Beckett, Allen Ginsberg, Osamu Dazai, Frida Kahlo, Jerry Garcia, H.P. Lovecaft, entre muchos otros. Viajamos a Buenos Aires, París, Ciudad de México, Nueva York, Namibia, Florencia, entre tantos y tantos lugares fotografiados por la artista. Estas páginas son una paleta de colores pastel, elegantes y sensibles, con un aroma a nostalgia.

366 vistazos al mundo del icónica música y escritora, que comparte una imagen y un pie de foto para cada día del año, incluidos los bisiestos. Hay que pensar en él como si fuera un calendario-diario desprendible, pero sin el estrés de tener que ir tirando las páginas; de hecho, con sus homenajes a momentos pasados, Smith parece más preocupada por la reflexión y la conservación que por el paso del tiempo. El proyecto se inspiró en el Instagram de Smith, @thisispattismith, donde un mes podía publicar una foto de la tumba de Albert Camus, un retrato de William S. Burroughs en Kansas o de John Keats en su lecho de muerte y al siguiente una instantánea de sus hijos, su gato, Cairo, con palmeras, leones de piedra y recordatorios para votar entre medias. Se unió a esta red social animada por su hija en 2018, ya que nunca le habían gustado mucho las redes sociales. “Trescientas sesenta y seis maneras de decir hola”, escribe la artista en el prólogo del libro.

Patti Smith posee una sensibilidad poco frecuente hoy en día. Su interés por la contemplación del mundo –y de la naturaleza– siempre se ha percibido en sus canciones y poemas. En estas memorias fotográficas también. Demuestra ese tacto que guarda para saborear el arte, los rincones del mundo que visita, las obras de sus escritores más queridos. El “Libro de los días” es un baúl valioso, que vela la delicadeza de la cantante y su gozo por las pequeñeces de la vida. En una de las imágenes, la de 26 de julio, escribe: “Las sillas de Adirondack de Sam en Kentucky. Ahí nos bebíamos el café, hablábamos de escritura o simplemente contemplábamos el atardecer en un agradable silencio”. No se trata de un libro con simples fotos “bonitas”, no es un recopilatorio de imágenes profesionales; son los recuerdos, vivencias e inquietudes de Patti Smith. Es una educación a nuestra sensibilidad.

El 9 de noviembre debajo de una foto de ella misma escribe: “Entreacto. Reflexionando sobre la “Tosca” de Puccini, los versos favoritos de un aria: “He vivido para el arte, para el amor”. Ese es el legado que deja esta rockera a toda una generación: se desvive por la belleza del mundo, que transforma en poemas, letras de música y fotografías.

Preslava Boneva | @estaciondecult