Tres detenidos cuando pretendían robar en una vivienda de Alcorcón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio madrileño de Alcorcón a tres varones que pretendían robar en una vivienda y a los que se ha intervenido posteriormente relojes, joyas, dinero en efectivo, herramientas para manipular cerraduras y pegatinas para marcar pisos.

Según informa la Policía, los arrestados fueron sorprendidos 'in fraganti' tras intentar robar en un domicilio de una comunidad de vecinos en el barrio de Ondarreta. Los hechos sucedieron el pasado 29 de marzo, cuando los agentes, que realizaban un dispositivo policial, detectaron a tres individuos que salían apresuradamente del interior de un inmueble.

Los policías los interceptaron y, al sospechar de su actitud, registraron sus pertenencias, lo que les permitió encontrar numerosas herramientas específicas para la manipulación de cerraduras mediante sofisticadas técnicas que sirven para entrar en las viviendas sin dejar huella. Además, portaban otros objetos, tales como relojes, joyas y dinero en efectivo.

Tras realizar diversas investigaciones, los agentes lograron determinar que estos tres individuos habían accedido al interior de la comunidad de vecinos y, mientras uno de ellos intentaba forzar la cerradura de una de las viviendas, los otros dos trataron de averiguar sigilosamente qué domicilios se encontraban vacíos.

Una vez realizada la inspección ocular, si bien estos individuos no consiguieron acceder a ninguna vivienda, los agentes comprobaron que sí existían varias puertas de entrada colindantes marcadas como posibles objetivos.

El 'modus operandi' de estas organizaciones --que suelen operar en grupo de tres personas, con reparto de tareas entre ellos--, consiste, primeramente, en seleccionar las viviendas, marcando las puertas con señuelos de plástico o hilos transparentes.

Una vez hecho esto, regresan en otra ocasión para comprobar aquellos inmuebles donde los testigos siguen intactos, hecho que indica que los dueños se encuentran ausentes de los mismos y las viviendas están vacías, momento que aprovechan para perpetrar los robos.

La rápida actuación policial concluyó con la detención de estos tres individuos pasando a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en domicilio en grado de tentativa y pertenencia a grupo criminal.

CONSEJOS PARA ESTA SEMANA SANTA

Los períodos vacacionales y fines de semana suelen ser los momentos más propicios en los que los ladrones cometen los robos en interior de viviendas aprovechándose de la ausencia de los moradores. Por ello, la Policía Nacional intensifica la prevención y facilita a los ciudadanos consejos para evitar ser víctima de estos hechos delictivos.

Consejos que pasan por cerrar siempre con llave para evitar el método del resbalón; prestar atención a los testigos de plástico, hilos de pegamento u cualquier otro elemento que utilicen para marcar las puertas ya que es un método que suelen emplear para comprobar si las viviendas están deshabitadas; tener precaución al anunciar un viaje de vacaciones, o intentar que la vivienda parezca habitada.

Esto pasa por no dejar bajadas todas las persianas, aprovechar sistemas automatizados que permiten activar de forma periódica las luces u otros dispositivos del hogar, pedir a algún familiar o vecino que vacíe la correspondencia del buzón y compruebe el estado de la viviendas, estar atentos a la presencia de desconocidos en la finca, no entrar, no tocar y avisar al 091 en caso de a la vuelta de las vacaciones se encuentre abierta o forzada la cerradura o la puerta de la vivienda o realizar una pequeña inversión en las puertas y cerraduras.