Antonio González Terol, candidato del PP en Alcorcón: “Conmigo no habrá paz para los delincuentes”

Antonio González Terol es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alcorcón. Con su experiencia en la gestión municipal como bandera, se presenta como un candidato solvente y comprometido con el desarrollo de esta ciudad clave del sur de Madrid.

En una entrevista para MADRID ACTUAL, el candidato explica sus propuestas y su visión para el futuro de Alcorcón. González Terol ha destacado el problema de la delincuencia en la localidad, y se ha comprometido a trabajar con todos los vecinos para hacer de Alcorcón una ciudad más segura y próspera

¿Cómo recibiste la propuesta de ser candidato?

Me llamó directamente Isabel Díaz Ayuso, el secretario general del partido y la vicesecretaria de organización y me pidieron, cada uno en su momento, que fuera candidato a la alcaldía de Alcorcón, algo que me parecía que podía ser algo natural teniendo en cuenta que Boadilla y Alcorcón son limítrofes. Es todo un reto, siendo la séptima ciudad de la Comunidad de Madrid, teniendo grandes capacidades desaprovechadas por gobiernos socialistas y en este caso hasta comunistas como el que tienen en estos momentos el ayuntamiento.

Por tanto, recibida esa posibilidad y esa propuesta, por supuesto, me sumé a la oportunidad porque creo que es todo un reto.

Es tu vuelta a la política local tras tu paso por la política nacional en una localidad muy diferente a Boadilla, ¿cómo ha sido proceso de adaptación y de conocer la realidad de los vecinos y del municipio?

Primero estuve en política autonómica, de política autonómica me fui a la política local, de la política local me fui a la política nacional, de la política nacional he vuelto a la política local y después de la experiencia adquirida, pues me lo tomo, yo creo que con más tranquilidad que cuando fui elegido alcalde con 32 años, en el sentido de que la experiencia adquirida durante estos años me hace conocer mucho mejor los problemas de los ciudadanos y proponer soluciones que ya han sido útiles y exitosas.

¿Has encontrado mucha hostilidad por parte del resto de fuerzas políticas?

Bueno, para todos soy tan insignificante que no han parado de atacarme desde el primer día que llegué, desde los partidos que hoy están en la oposición hasta los partidos que hoy están en el gobierno.

He suscitado la unanimidad de los ataques en redes sociales y en mi propia persona. Han sacado a mis hijos en fotografías hechas desde el despacho del equipo de gobierno y en concreto de la alcaldesa de este ayuntamiento para utilizarlas contra mí, me han prohibido la entrada a los edificios municipales vía instrucción del primer teniente alcalde dada por la alcaldesa. También han prohibido a los funcionarios hablar conmigo, sancionaron a la caravana electoral del Partido Popular con una multa de 80 euros simplemente por tocar el claxon en periodo electoral con carteles con mi cara y los de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, el sinfín de ataques que me hacen todos los días los troles que dicen que no soy de aquí. Voy a informar al Partido Socialista y al Partido Comunista que ninguno de los alcaldes en democracia e incluso en la transición que ha tenido Alcorcón, han nacido en Alcorcón. La actual alcaldesa, nació en Alemania.

A mediados de febrero conocimos la encuesta del GAD3 que les daban ganadores de las elección municipales. ¿Cree que es posible mejorar esos números y gobernar en solitario?

Lo primero, hemos pasado de ser segunda fuerza política a ser la primera fuerza en intención de voto en Alcorcón, y a mucha distancia de la segunda, que sería el partido socialista, al cual sacaríamos entre tres y cuatro concejales. Y eso a mediados de enero de este año. Dos meses y medio después yo creo que puedo decir con cierta garantía que, si hoy hubiese elecciones municipales, el partido popular gobernaría, no solo ganaría, gobernaría.

Desde luego yo salgo a jugar la partida hasta el final y a por mayoría absoluta. Y si esa circunstancia no se diese, intentaría llegar a acuerdos con las formaciones políticas con las que pueda compartir buena parte de mi programa electoral. Pero yo tengo que lanzar un mensaje, si la gente cree en mi programa, cree en mi capacidad y en mi experiencia, les pido que apuesten por mí, ni siquiera pido que apuesten por un partido político, pido que apuesten por mí, por un gestor, que he sido el alcalde, creo que exitosamente, del pueblo de al lado, que he sido director general de la Comunidad de Madrid durante dos legislaturas y que he sido el responsable dentro del Partido Popular de coordinar más de 2.700 ayuntamientos gobernados por nuestras siglas. Por lo tanto, salgo a ganar estas elecciones con claridad, con contundencia y aspiro a gobernar en solitario.

Le vemos muy activo tanto en redes sociales como en la calle. ¿Qué le transmiten los vecinos?

Me transmiten que tienen ilusión, que tienen ilusión porque Alcorcón puede mejorar, porque creen que Alcorcón se merece más, como dice el lema de mi campaña, que no ha sido elegido en un despacho, sino que ha sido elegido después de escuchar mucho a la gente.

También se merece mucha más seguridad, no podemos convivir con una ciudad donde se incrementan los delitos un 14%, se incrementan las violaciones un 19%, se incrementan los robos de año a año, en tres años, casi un 20%, donde se le puede pegar un tiro en la cabeza a un chaval de 19 años porque no se controlan las armas ni las bandas latinas que existen aquí y en otros municipios del sur de la Comunidad de Madrid.

Quiero dar un mensaje en materia de seguridad muy claro: conmigo no va a haber paz para los delincuentes, conmigo como alcalde va a haber permisividad cero con la ocupación, los traficantes de droga, los ladrones, pueden buscarse otro sitio porque Alcorcón va a estar vedado para ellos.

Nuestra idea es incrementar las plantillas de policía, establecer un proyecto de videovigilancia perimetral para controlar los accesos a Alcorcón, incrementar los controles aleatorios de Policía Nacional y Policía Municipal conjuntos que podamos hacer para el control del tráfico de drogas, armas, el robo. En definitiva, reforzar mucho la seguridad que ha sido uno de los puntos más débiles de este gobierno municipal.

La han criticado mucho sus rivales políticos. ¿Cree que se seguirá elevando el tono durante la campaña?

Hay que devolver la centralidad a la política en Alcorcón. Creo que tenemos que dejar de vivir a garrotazos y estar hablando todo el día de rojos y azules. Lo que hay que aspirar es a tener un alcalde para todos. En mi gobierno lo que pretendo es devolver la centralidad al debate del pleno municipal. Si uno acude a las grabaciones del pleno o a las retransmisiones en directo, en lugar de ver un pleno municipal piensa que está habiendo una pelea de gallos, donde la alcaldesa insulta a la oposición, donde el gobierno hace oposición a la oposición, donde el gobierno municipal en lugar de dejarse controlar insulta constantemente a los partidos de la oposición.

A pesar de las diferencias políticas que puede existir entre unos y otros, todos merecemos el mismo respeto.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría como alcalde?

Pues la primera tiene que ver con la seguridad. Sería devolver las competencias de policía judicial a la policía municipal, para que vuelva a haber policías de paisano que ayuden a la desactivación de los puntos de venta de droga que vuelven a prosperar dentro de Alcorcón.

En segundo lugar, como gesto político, ese primer día devolveré a los mástiles la bandera de España que fue retirada por el partido socialista y por el partido comunista en Alcorcón. Yo creo que esa bandera nos representa a todos, representa a la transición democrática, representa al mejor periodo de estabilidad democrática constitucional que ha conocido España, que se está viviendo en estos momentos.

Y, en tercer lugar, pondría en marcha una política de cercanía inmediatamente. Recibir a los vecinos y escuchar les para ver cómo podemos empezar a reconstruir Alcorcón desde el primer día.

Además de estos tres aspectos, ¿qué considera que lo más urgente a cambiar en Alcorcón?

El equipo de gobierno. Algunos dicen que yo digo esto porque son del PSOE o son del partido comunista y no es verdad. Creo que el PSOE es un gran partido, y creo que sus votantes tienen la legítima aspiración de que las siglas que han defendido durante muchos años, o que han votado durante muchos años, les representen. Pero es que hoy, esto no es el partido socialista, es el ‘Partido Sanchista’. Un partido que pacta con Esquerra Republicana de Cataluña, que pacta con Bildu y que perdona a los golpistas a pesar de su condena ante el Tribunal Supremo.

Creo que hay buenos gestores dentro del partido socialista, pero no están en Alcorcón. No se ha sido ambicioso, no se han buscado a los más preparados dentro de ese partido.

Yo traigo un equipo de gente preparada, de gente con experiencia, empezando por mí mismo, de gente que ya está contrastada, de gente a la que, como a mí, han votado no solo votantes del Partido Popular, sino de otros partidos, porque han sentido que he sido el alcalde de todos, y que llego, insisto, para devolver el orgullo de los ciudadanos de Alcorcón por nuestra ciudad, por Alcorcón. Yo quiero que presuman de ella por su seguridad, por su limpieza, por sus parques infantiles y por sus instalaciones deportivas. Hoy, lamentablemente, con unos malos gestores de dos partidos políticos, tenemos una ciudad que se ha quedado a rebufo del resto de las ciudades del sur. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cambiar este equipo de gobierno.

¿Cuál es el potencial que tiene Alcorcón?

Alcorcón tiene la renta per cápita más alta del sur de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo la mayor tasa de desempleo, mientras que en los últimos cuatro años la población de Móstoles ha crecido un 1,2% o la de Getafe ha crecido un 7%, la de Alcorcón ha decrecido un 2%. Esto es porque la gente no encuentra el trabajo que necesita.

Alcorcón no fue siempre así. Alcorcón tiene grandes polígonos industriales. Alcorcón ha acogido durante muchos años grandes empresas. Ceo que ahí tiene una gran capacidad de desarrollo industrial y empresarial, que es positivo porque va a generar Empleo, y el empleo genera riqueza, y la riqueza y el empleo generan fijación de población en el territorio.

Quiero que más gente venga a vivir a Alcorcón, que pueda pagar sus impuestos, si pueden ser impuestos bajos, para que entre todos, con esos ingresos, podamos mejorar los servicios públicos que yo quiero potenciar: los servicios sociales municipales, los servicios educativos, los parques y jardines, la recogida de basuras o la seguridad. Todas pueden ser el fuerte de Alcorcón, pero se necesita potenciar lo más fuerte que ha tenido en el pasado, que es el ser uno de los corazones industriales y empresariales, no del sur de Madrid, sino del conjunto de la región. Creo eso lo podemos lograr con un desarrollo sostenible, medioambientalmente respetuoso y que además permita el crecimiento económico de la ciudad.

¿Cómo ve Alcorcón en el futuro?

Pues un Alcorcón donde probablemente yo ya no seré alcalde, porque mi compromiso son ocho años al frente del gobierno municipal, pero un lugar, como dijo un socialista, que ‘no lo reconozca ni la madre que la parió’ por el nivel de prosperidad, por el nivel de desarrollo, por sus parques y jardines, por sus pulmones verdes como Las Presillas, por su desarrollo en el norte y por su prosperidad.