Terol presenta ’40 compromisos para un Alcorcón mejor’ con la mirada puesta en los vecinos y alejado de “la crispación y la polémica”

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol, ha presentado a través de una carta dirigida a los vecinos una lista de 40 compromisos para mejorar la ciudad.

En la misiva, Terol explica que “tras estos meses de esfuerzo y trabajo en los que he recibido mucho cariño y he visto muchas ganas de cambio, te quiero presentar MIS PRIMEROS COMPROMISOS CONTIGO. Son mis primeras propuestas para construir el Alcorcón que te mereces.

Porque nos merecemos un Alcorcón del que sentirse orgulloso. Amable con los jóvenes, familias y mayores. Centrado en las necesidades de sus vecinos y alejado de la crispación y la polémica”.

Sobre las propuestas, Terol explica que “lo que aquí te propongo es realista, asumible y ya lo he conseguido en otra ciudad limítrofe, como Boadilla del Monte. El que hoy no sea una realidad ya en Alcorcón no es tu culpa, es tan solo responsabilidad de aquellos que no madrugan como tú. De aquellos que no trabajan como tú. Y de aquellos que han estado décadas aquí y lo único que han hecho es sepultar a este pueblo en la deuda”.

“Queremos un Alcorcón más verde y sostenible, más inclusivo y dinámico, que ofrezca más oportunidades, más Empleo, prosperidad y seguridad y un mayor mantenimiento y cuidado por parte de un Ayuntamiento que, ahora mismo, está muy lejos de lo que tú te mereces”, asevera el candidato.

Los 40 primeros compromisos de Terol



Deuda 0. Intereses 0. Impuestos 0,0.

1. Acabaremos con toda la deuda pendiente para que los vecinos dejen de pagar millones de euros en intereses y poder bajar los impuestos.

2. Bonificación en el IBI por instalación de placas fotovoltaicas.

3. Rebaja en los precios públicos a mayores de 65 años, vecinos con discapacidad y familias numerosas.

4. Instalación de placas fotovoltaicas y geotermia en los edificios municipales.

5. Sustitución de todo el alumbrado público por tecnología LED.

6. Nuevo plan general para:

-Conseguir una ciudad más sostenible, segura y más centrada en las necesidades de losvecinos.

-Mejorar el tráfico y la movilidad.

-Eliminar la deuda municipal.

Alcorcón vivo. Alcorcón vive. ¡Viva Alcorcón!

7. Recuperación de la antigua sede de la Universidad Popular como biblioteca y espacio de estudio.

8. Centro Joven: creación de una biblioteca y salas de estudio y recuperación de la actividad del mismo con cursos y talleres para los jóvenes.

9. Nueva biblioteca en el Ensanche Sur.

10. Ampliación del horario de apertura de las bibliotecas y salas de estudio en fines de semana y periodos de exámenes.

11. Recuperación del Centro Cultural Miguel Ángel Blanco dotándolo de actividades constantes y permanentes.

12. Escuela de música Municipal:

-Acabar con la lista de espera.

-Duplicar el número de profesores.

-Aumentar las especialidades.

-Descentralizar la sede para acercarla a más vecinos.

-Renovar la actual instalación.

-Introducir una escuela municipal de música electrónica.

Te lo mereces.

13. 8 millones de euros en un Plan de Mejora de las instalaciones deportivas.

14. 3 millones de euros para una nueva instalación deportiva para los equipos y clubes de Alcorcón.

15. 4 millones de euros para un Plan de Mantenimiento de colegios públicos elaborado con las AMPAS y los equipos directivos de los centros.

16. 4 millones de euros para mejorar los centros de mayores públicos municipales.

17. 4 millones de euros en la mejora de las aceras de la ciudad.

18. Plan de Asfaltado para renovar 500.000 metros cuadros de calzadas.

19. 2 millones de euros para un Plan de Mejora y Modernización de Polígonos industriales.

20. Más espacios deportivos de acceso libre y gratuito: calistenia, pump-track y skatepark.

21. Servicio público de bicis y patinetes eléctricos con precios subvencionados para los vecinos.

Alcorcón siempre limpio. Siempre verde.

22. ESMASA

-Aumentar la inversión en material y equipos de limpieza.

-Mejorar su gestión a través de la robotización y optimización de procesos, rutas y la implantación de un sistema de incentivos para los empleados.

-Servicio de Limpieza Urgente para dar respuesta a eventualidades o grandes eventos que generen focosde suciedad.

-Eliminación de los grafitis en un plazo máximo de 72 horas.

23. 8 millones de euros para un Plan de mejora y rehabilitación de las zonas verdes y parques infantiles, enlos que instalaremos juegos y columpios adaptados para niños con discapacidad.

24. Creación de una unidad ágil y eficaz para la conservación de las áreas verdes y parques.

25. Revitalización de la Plaza de la Hispanidad y las zonas entre edificios para dotar a los vecinos de espacios de ocio más verdes y sostenibles.

26. Plan de estudio y reposición del arbolado viario anual que evite los alcorques vacíos y permita priorizar acciones de poda y detectar posibles riesgos.

27. Puesta en marcha de nuevas áreas caninas y mejora de las existentes.

28. Rehabilitación de todas las fuentes ornamentales que no se encuentran en funcionamiento.

¡Es urgente!

29. Ayudas para fomentar la natalidad que abarcarán el nacimiento y la manutención de los niños hasta los 3 años.

30. Servicio de enfermería gratuito en los colegios públicos para atender las necesidades de los alumnos con enfermedades crónicas, alergias, etc.

31. Servicio de telemedicina complementario al ofrecido por la Comunidad de Madrid.

32. Aumento de las subvenciones a asociaciones (empresariales, culturales, hermandades, etc.) y clubes deportivos.

33. Implantación de una línea de bus de uso prioritario que una el barrio del Ensanche Sur y la estación de Metro Puerta del Sur.

34. Mejora de la cobertura telefónica y de datos en colaboración con las operadoras.

Más seguro. Más libre. Más tuyo.

35. Puesta en marcha de un servicio de videovigilancia para prevenir delitos (cámaras en los accesos de laciudad con lectores de matrícula para detectar coches robados, etc.), controlar el tráfico y localizar personas perdidas.

36. Drones para labores de vigilancia y prevención.

37. Aumento de la vigilancia y los controles policiales en las áreas comerciales e industriales en horarios nocturnos para prevenir delitos y actividades ilegales.

38. Aumento de la plantilla de Policía Local.

39. Recuperación de la unidad de Policía Judicial para combatir el tráfico de drogas.

40. Creación de tres nuevas unidades de Policía:

-Antiokupación.

-Antidisturbios.

-Canina, para que los perros den soporte al trabajo de los agentes.