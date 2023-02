Carlo Ancelotti, antes de la cita en Anfield: "Nos esperamos un partido sin tiempo para respirar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que el partido de este martes en Anfield ante el Liverpool inglés, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, será "distinto" al de la final del año pasado por haber vuelta, aunque sí sabe que no tendrá "tiempo para respirar" en un duelo donde duda poner un equipo "controlado atrás" o "contundente arriba".

"La final del año pasado fue un partido igualado, puede ser que ellos tuviesen más posesión, pero estuvimos bien atrás y de eso contra el Liverpool siempre puedes sacar algo bueno. Pero el de este martes va a ser distinto porque hay dos partidos y hay que tenerlo en cuenta, hay que hacerlo bien los 180 minutos", expresó Ancelotti este lunes en rueda de prensa.

El italiano admitió que vuelven "bien y con ilusión y ganas de hacerlo bien" en una Champions en la que cree que, "a día de hoy", tienen "más posibilidades" de conquistarla que a estas alturas del año pasado. "Tenemos una eliminatoria muy complicada, pero no es sólo este partido, también hay que hacerlo bien en la vuelta", reiteró.

"Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha presión y donde no tendremos tiempo para respirar y donde ellos te aprieten y aprieten, pero estamos preparados para esto", advirtió el de Reggiolo, que duda sobre qué once poner si con Fede Valverde en el medio y Rodyrgo Goes arriba o con el uruguayo más adelantado y Dani Ceballos. "Es lo que estoy pensando. Tengo la duda de poner un equipo más controlado atrás o meter uno más contundente arriba, ojalá no me equivoque", confesó.

Ancelotti confirmó que Karim Benzema saldrá de inicio porque le ve "bien" y lamentó la baja de Toni Kroos por su experiencia. "Seguimos con la transición, pero esta es forzada y no la queríamos, pero no me preocupa porque las sensaciones que hemos tenido sin Kroos son buenas. Los que han reemplazado a Toni y Tchouameni lo han hecho bien y tengo total confianza en la plantilla y los que dos que van a jugar", recalcó.

El técnico madridista ve "atrás bien" a su equipo, pese a que estuvo "dormido" en el Mundial de Clubes. "Antes tuvimos dos porterías a cero ante el Athletic y la Real y después del Mundial otras dos a cero ante el Elche y Osasuna. El equipo se está acostumbrando a defender bien y a evitar errores y este martes el papel defensivo será muy importante. Estoy convencido de que lo haremos bien", apuntó.

"A VINICIUS LE GUSTA JUGAR AL FÚTBOL SEA DONDE SEA"

A nivel individual, consideró que tanto Real Madrid como Liverpool están más preocupados del colectivo y se refirió a Vinicius Jr al que "le gusta jugar al fútbol, sea donde sea y más cuando son partidos tan importantes como este". "En este momento es un gusto verle, a todo el mundo le gusta la calidad de jugadores como él, Pedri, Gavi o Mbappé y que podamos disfrutar de esta calidad", añadió.

Preguntado por los insultos racistas que está recibiendo el brasileño, el italiano puntualizó que "lo está gestionando muy bien personalmente" y que "no afecta a su rendimiento en el campo", al tiempo que opinó que ve difícil solucionar el tema del racismo porque no existe "una ley que pueda cambiar la cabeza de una persona".

"Tiene que cambiar con cultura y sentido común", replicó, defendiendo a España. "No echo la culpa a España, es un país fantástico para vivir en todos los sentidos. En todos los países pasan episodios de este tipo, lo me gustaría es que cambiase más el respeto hacia las personas", zanjo.

También se refirió a la figura de Luka Modric y su renovación. "Luka tiene una carrera en la que ya ha demostrado y en la que sigue demostrando. No lo ha pasado bien en enero, pero ahora ha vuelto a su mejor nivel y va a seguir creciendo porque su calidad física es muy buena y también tiene la ilusión y las ganas de jugar en el Real Madrid", destacó.

Finalmente, Ancelotti celebró volver a Anfield, estadio que visitó en su etapa en la Premier League con el Chelsea y, sobre todo, con el gran rival de la ciudad, el Everton, y donde ganó por 0-3 en la temporada 2014-2015 con el Real Madrid. "Tengo un buen recuerdo de aquel partido, pero el Liverpool ha cambiado mucho en estos ocho años, es más potente y con mucha más calidad. Se puede repetir de aquel partido la actitud y el compromiso, el resultado me parece muy complicado, casi imposible", concluyó.