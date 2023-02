Luka Modric: "Quiero merecer mi renovación, no seguir por mi historia en el Real Madrid"

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, sabe que este martes les espera "un partido muy importante y muy duro" ante el Liverpool en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un choque al que llega a mejor nivel tras un bajón tras el Mundial y sin pensar en una renovación con el club que quiere "merecer" y que no sea "regalada".

"Nos espera un partido muy importante, muy duro, contra un rival muy bueno, en un estadio histórico, con una afición tremenda y que aprieta mucho. Tendremos que hacer un gran partido para ganar o para tener un resultado positivo para la vuelta en casa, así que tenemos que estar en nuestro mejor nivel, estar juntos como equipo y ayudarnos unos a otros. Ya hemos jugado aquí y lo hemos hecho bien, espero que podamos repetirlo", señaló Modric este lunes en rueda de prensa.

El internacional reconoció que sería "maravilloso" poder conquistar su sexta Champions, pero eso es algo que todavía ve lejano. "Vamos partido a partido como siempre y ojalá podamos repetirlo, estamos preparados para todo lo que nos espera para el final de temporada", subrayó.

A nivel personal, se ve "mejorando" y confesó que tras el Mundial de Catar se equivocó por empezar "a jugar inmediatamente en vez de entrenar y hacer un programa específico". "Pero cuando el míster te pide jugar, tú quieres y piensas que puedes. El Mundial afectó un poco, pero estoy volviendo a mi nivel, me estoy sintiendo muy bien y espero seguir así hasta final de temporada", deseó.

En este sentido, gran parte de su comparecencia ante los medios se centró en su renovación. "No puedo decir nada porque no he hablado con el club todavía, es igual que el año pasado. A estas alturas no he hablado con el club, estoy muy tranquilo y quiero seguir aquí, pero quiero merecerlo, no regalado, porque nadie me ha regalado nunca nada, ni seguir por mi historia aquí", recalcó.

"Nada puede cambiar ni romper mi relación con el Real Madrid, es el club de mi vida pase lo que pase. Tengo que dar lo máximo para merecer seguir, la temporada es muy larga, quedan muchos retos por delante y ahora estoy completamente centrado para hacerlo bien y volver a mi nivel", añadió el de Zadar.

Modric dejó claro que el posible fichaje del inglés Jude Bellingham es algo "aparte" y que "no tiene nada que ver" con su decisión, mientras que aseguró que no le molesta que se diga que el mediocampo madridista está en una transición que afecta a su figura y a la de Toni Kroos.

"KROOS Y YO HEMOS PERDIDO Y GANADO MUCHO JUNTOS"

"Ya llevo aquí casi once años y sé que la exigencia es máxima y siempre hay muchas cosas que se dicen desde fuera porque es el mejor club del mundo. Antes del Mundial, Toni y yo lo hacíamos muy bien juntos y mes y medio después parece que no. Llevamos mucho juntos y ya hemos perdido y ganado mucho juntos. Tenemos que seguir dándolo todo y haciéndolo bien", zanjó.

De todos modos, el croata tiene claro que los jóvenes lo están "haciendo muy bien" y que tiene "un futuro muy bueno por delante". "Dependerá de ellos lo que hagan y consigan aquí, deben seguir trabajando y aprendiendo. No están en el Real Madrid por casualidad, el club ha invertido en ellos porque son muy buenos", advirtió sobre jugadores como Tchouameni, Camavinga, Valverde o Ceballos.

Preguntado por su futuro con su selección, insistió en que su "plan" es seguir jugando con Croacia "hasta la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones". "Después de eso no lo he pensado. El Real Madrid nunca me ha exigido nada ni que renuncie a la selección, no es su estilo. Mi paso con la selección nunca afectó a mi rendimiento", puntualizó.

Por otro lado, aseguró que el vestuario está con Vinicius Jr "dándole apoyo" en este momento que está viviendo en los campos. "Yo estoy contra cualquier tipo de insulto racista y creo que las autoridades deben actuar de manera más fuerte. Él debe centrarse en su juego y hacer lo que está haciendo y rendir bien. Tiene todo nuestro apoyo", sentenció.