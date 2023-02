Griezmann marca la diferencia en el Metropolitano y firma el 1-0 ante el Athletic

El Atlético de Madrid se apuntó (1-0) un duelo exigente este domingo ante el Athletic Club en la jornada 22 de LaLiga Santander gracias al solitario gol de Anotine Griezmann en el minuto 73, tres puntos para afianzar el objetivo de la zona 'Champions' en medio de un ambiente enrarecido en el Civitas Metropolitano.

Los de Diego Pablo Simeone cumplieron como locales, algo que se le resiste esta campaña, aunque por momentos el público tuvo sus dudas. Con los vascos de rojiblanco, como parte del tributo por su 125 cumpleaños, y el juego local envuelto en la lucha de la grada en otros temas, el Atlético se encomendó a Griezmann para ganar.

El galo marcó diferencias, como viene haciendo aunque no todos los días sale, y en lo poco que pudo aprovechar lanzó una buena carrera a 20 minutos del final que finalizó con un disparo cruzado (1-0). Los de Simeone defienden su cuarta plaza y se acercan a dos puntos de la tercera por el empate de la Real Sociedad.

Mientras, el Athletic Club no encontró los caminos del gol, aunque tuvo su sensación de peligro sobre todo en la primera parte, y se queda séptimo en ese intento por jugar Europa el próximo año. Los de Ernesto Valverde fueron mejores de inicio, aunque la primera ocasión fue de Molina para los atléticos. Las entradas por banda de Iñaki Williams y el ofrecimiento de Sancet dieron trabajo a una defensa local que se esmeró y funcionó, con Reinildo aclamado.

El mozambiqueño fue de lo poco que puso de acuerdo a la grada del Metropolitano, entre pitos a los Gil y al Cholo, y aplausos también para los Gil y el Cholo. La disputa en el césped no llegó a romper por ningún lado, con una buena ocasión que no finalizó bien Carrasco. En el inicio del segundo tiempo, el Atlético se vio con mejores piernas incluso que los vascos y lo peleó más.

Las ocasiones se las repartieron, con Aguirrezabala haciendo un paradón abajo a Carrasco y Oblak salvando una parecida a Nico Williams poco después. La entrada de Morata, Barrios y Memphis terminó de dar el protagonismo a los locales, sobre todo con el neerlandés. El artífice de la victoria la pasada semana ante el Celta en el último minuto volvió a dejar minutos de calidad.

El ex del Barça estuvo en la pared que entre él y Vivian se hizo Griezmann para el 1-0. Con el 'Cholo' tratando de poner de acuerdo a los aficionados, el Atlético pudo sentenciar en un pase de Memphis a Morata que no aprovechó el madrileño y en alguna contra más. No tuvo arreón final el Athletic mientras los del 'Cholo' encadenan su sexto partido sumando aunque el ambiente esté crispado.