Escudero carga contra la izquierda por usar la Sanidad como "campo de batalla"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha recriminado a los partidos del arco parlamentario de la izquierda en la región de utilizar de manera "irracional" la Sanidad como "campo de batalla" para tratar de llegar a la Puerta del Sol y le ha recriminado su apelación continúa al "mantra" del desmantelamiento de la Sanidad Pública para favorecer la gestión privada.

En declaraciones a 'Telemadrid' , el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha censurado así que partidos como PSOE-M, Unidas Podemos y Más Madrid "retuerzan" datos sobre inversión en Sanidad en la Comunidad, una partida que siempre ha ido en aumento en las cuentas autonómicas de cada año.

En esta línea, ha recalcado que "puede" que la denuncia de estos partidos de la izquierda sobre la inversión por paciente en la región "sea así" pero ha subrayado que la región "cuenta con factores que hacen optimizar mucho" los recursos y marca "una diferencia entre Comunidades Autónomas".

"La provincia de Cuenca tiene la misma población que el municipio de Fuenlabrada. Nosotros lo llevamos con 11 centros de salud y ahí tienen casi 40 consultorios. A veces hay que dar la dimensión a la inversión sobre lo que realmente representa a los ciudadanos", ha indicado Ruiz Escudero, que ha puesto en valor los indicadores de calidad en la región y la mayor longevidad.

En este contexto, al que se una además la cercanía de las elecciones el próximo mes de mayo, hace que la izquierda haya convertido la Sanidad "en su campo de batalla", según el consejero, además desde la "irracionalidad" y "pensando poco en pacientes y profesionales". "No nos desviamos de lo que tenemos preparado", ha subrayado.

Voluntad de negociar

Por otro lado, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado este jueves la "voluntad de negociar" por parte del Gobierno Regional para poner fin a los paros de médicos y pediatras de Atención Primaria pero ha recordado que el comité de huelga de médicos no ha cedido en ninguno de los puntos.

El máximo responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que el Ejecutivo autonómico ha dado "resolución" a las reivindicaciones que el sindicato Amyts presentó al inicio de la huelga y "con respaldo económico" y "mejora retributiva que es acorde con lo que han pedido".

"Cuando avanzamos en esto, que es bastante razonable, se desmarcan con una subida lineal que no entendemos. Seguimos con la voluntad de negociar pero es que el sindicato no ha cedido en ninguno de los puntos que planteaba al inicio de la huelga y ha salido con nuevas reivindicaciones. Así es muy difícil llegar a un acuerdo cuando alguien no tiene voluntad", ha destacado.

En este sentido, ha pedido a los convocantes de la huelga una reflexión, apelando a los datos de seguimiento de los paros, con un 2,95% en el turno de tarde de este miércoles. "Debe pensar qué es lo mejor para los profesionales y situación complicada para los pacientes".

Finalmente, el consejero ha censurado la "falta de voluntad" del sindicato médico Amyts para llegar a un acuerdo de salida de huelga y, en esta línea, ha afeado el audio en el que se habla de "huelga de celo" y la convocatoria de una concentración de protesta previa a la última reunión con la Consejería.

a reactivado la parte hospitalaria, fundamentalmente para infecciones respiratorias, y es bueno si tenemos esa posibilidad, con urgencias e ingresos descendiendo, es un recurso que tiene la Comunidad que permite derivar pacientes y que los hospitales mantengan actividad ordinaria", ha indicado.

En esta línea ha recordado que "tiene una parte refugiados ucranianos, una parte de vacunación donde se administran unas 700-800 vacunas al día, una unidad de recuperación funcional que tiene más de 70 pacientes, algunos postcovid, y ahora 17 pacientes por infección respiratoria, con posibilidad de llegar hasta 90".

El consejero ha puesto así en valor la "oportunidad" que ofrece este centro hospitalario para la Comunidad y no solo en cuanto a luchar contra el COVID-19 --con unos 150 pacientes en planta y 14 en UCI-- sino también para mantener la actividad ordinaria de los hospitales públicos.

En esta línea, ha defendido que las Urgencias de los centros hospitalarios públicos, que arrancaron el año con situaciones de colapso, han experimentado un "descenso importante" en las dos últimas semanas: de un 10% de la primera a la segunda y un 20% de la semana pasada a esta.

"Ahora está en una situación de afluencia típica de invierno, con mucho control, con el Zendal que permite derivación", ha destacado el consejero, que ha indicado que el Covid va en descenso, el virus respiratorio sincitial "hay mucha estabilidad" y en gripe "un ligero ascenso". "Hay que estar atento porque llegan días de frío", ha subrayado.