Enrique López ve el nombramiento del exministro Campo al TC como un ejemplo más de "pulsión antidemocrática"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado al Tribunal Constitucional al suponer un ejemplo más de la "pulsión antidemocrática" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado el consejero madrileño desde Bruselas tras inaugurar en el Parlamento Europeo la jornada 'La protección europea de las víctimas del terrorismo: el papel de las instituciones y de la sociedad civil'.

Tras señalar que el exministro y juez le merece el máximo de sus respetos, el exmagistrado considera que "quizás" no es "adecuado" su elección como tampoco fue la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

"No es lo más adecuado ni lo es además no ir de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presentar la renovación del tercio completo, que es como reza la Constitución", ha subrayado López, quien ve este nombramiento como "un ejemplo más de la pulsión de un Gobierno que empieza a no respetar la separación de poderes".

"Tenemos miembros del Gobierno que insultan a los jueces, que los demonizan, que tratan de presentarlos como fascistas, como machistas. Tenemos a socios del Gobierno que los insultan en el Parlamento, que insultan a los jueces. Esto es un despropósito y desde luego, lo que manifiesta es una pulsión antidemocrática", ha aseverado.

En la misma línea, ha incidido en que la "democracia se basa fundamentalmente en el respecto de las reglas del juego", reprochando que Sánchez lleve "mucho tiempo sin respetar las reglas del juego".

"Esto es poner en riesgo la esencia de la democracia. No se trata de una persona más, ni de un nombre, ni se trata de sólo de un nombramiento. De lo que se trata es de toda una nómina de actuaciones que van en contra de la separación de poderes", ha afirmado.