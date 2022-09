Díaz Ayuso apuesta por fomentar la educación sexual para reducir los abortos

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves que hay que fomentar la educación sexual para reducir los abortos, aunque apoya a las menores que quieran practicarlos porque no se puede "obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que desea".

En una entrevista con 'Onda Cero', la presidenta regional ha reconocido que lo que le parece mal es que "se tenga que hacer una lista negra de profesionales de médicos que no quieran ir contra el objeto básico que es prologar la vida".

Al ser preguntada sobre si una menor de 16 debería o no abortar, cree que si lo tiene claro sí, porque no se puede "obligar a nadie a llevar una vida contraria" a la que ha deseado. No obstante, para Ayuso lo ideal pasa por fomentar que no se llegue a ese punto y poder evitar los embarazos no deseados. "Hace falta más educación sexual, más concienciación y hablar más a los jóvenes. Ahora mismo, este Gobierno lo que hace es alejar todavía más a los jóvenes del diálogo", ha lamentado.

Además, si una joven quiere abortar considera necesario que los padres lo conozcan y cree que también necesita "reflexionarlo y hablarlo con los suyos". "No podemos dejar que sigan esas cifras alarmantes de abortos", ha lanzado, al tiempo que ha indicado que tampoco está de acuerdo con que se elimine del historial médico que se ha practicado un aborto por complicaciones sanitarias futuras.