Díaz Ayuso pide a Sánchez que reactive las obras del tren de Navalcarnero porque la Comunidad "no tiene competencias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reactive las obras del tren de Navalcarnero ya que el Gobierno Regional "no tiene competencias".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, en rueda de prensa, la presidenta ha indicado que ayer en la reunión con el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le pidió que su Gobierno reactivara las obras del tren de Navalcarnero, cuya estructura fue inicialmente ejecutada y trasladaba "máxima colaboración" al Ministerio de Transportes para que se pueda quedar terminada y conectar con la C-5 de Cercanías.

"El Gobierno de la Comunidad entonces quería que se realizara esta prolongación de la línea de Navalcarnero pero no es competencia de la Comunidad. Se hizo mediante un acuerdo de colaboración pero, después de la crisis económica las obras se quedaron suspendidas y ahora lo que no queremos es que se quede desaprovechada. No tenemos que volver a errar en esto", ha continuado.

Las obras, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.

PROYECTO PARALIZADO DESDE 2010

En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndole 34 millones de euros de penalidades y dándole 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).

Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.

En octubre de 2011, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato de este tren de cercanías, así como la petición de 356 millones a OHL, como se llamaba antes la compañía, debían ser declaradas nulas.

OHLA ha recibido un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato que proyectaba una nueva línea de tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, cuyas obras quedaron paralizadas en 2010, en plenas crisis financiera. De este importe total, más de 123 millones corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas que sí se acometieron. El importe restante, responde a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse y al IVA legalmente aplicable.