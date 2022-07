Tu perro no come igual en verano

Archivado en:

Estamos en pleno verano y sufrimos una ola de calor tras otra, con temperaturas que no paran de superar récords.

Cualquiera de nosotros lo nota y tratamos de cumplir con todas las recomendaciones para sobrellevarlo lo mejor posible. Lo que podemos ignorar sin darnos cuenta es que nuestra mascota también percibe el calor y actúa en consecuencia. Parece que ya no le interesa tanto la comida y la ignora. Quizás pienses que la razón está en los piensos para perros y, realmente, no andarías muy desencaminado, pero debes saber que los perros no comen igual durante todo el año.

Recomendaciones para la alimentación de perros en verano

Qué comer

Cuando las temperaturas aumentan, los perros cambian su comportamiento. En esto no son muy distintos a nosotros. Y, como nosotros, no comen lo mismo en verano que en invierno. En estos días, es necesario que se hidraten más, por lo que debemos rellenarles sus cuencos de agua. Si es necesario, podemos usar varios cuencos y repartirlos por la casa para asegurarnos de mantener su hidratación. Incluso no sería disparatado echarle hielo para refrescarla.

En el caso de la comida, al ser animales de sangre caliente, ya no necesitan tanto como en invierno para mantener su temperatura corporal. Esto no quiere decir que no coman, sino que cambian sus preferencias. Es conveniente que, en lugar del pienso habitual, se le ofrezcas un pienso húmedo que mantenga su nutrición a pesar de reducir la ingesta, pero también le hidrate. De esta manera, tu perro recobrará su interés por el alimento.

El verano es tiempo de helados y también para los perros. Congela fruta o verdura, como plátanos, fresas, zanahorias o sandía sin pepitas. Procura prestar mucha atención a qué alimentos puede comer tu perro. Asimismo , ten en cuenta que algunas, como las coles de Bruselas, deben estar cocinadas previamente. Como premio, esta fruta congelada captará rápidamente su interés, le refrescará y le proporcionará valiosas vitaminas.

Cómo comer

También debemos tener otras cuestiones en cuenta. Si tiene los platos de comida junto a una ventana soleada, en el balcón o el jardín, el sol puede calentarlos a ellos y la comida, por lo que comer ahí se vuelve una situación desagradable para ellos. Solucionarlo es tan sencillo como colocar los cuencos en la sombra, donde note más fresco. Del mismo modo, la hora también es importante. Las horas centrales del día suelen ser las más calurosas, por lo que, de nuevo, es mejor alimentarlo a horas cuando la temperatura sea más soportable.

Por otra parte, no olvides que a los perros les encanta jugar y correr. Esto les cansa y, normalmente, les da hambre, pero también calor. En esta época, a este calor se le suma el del ambiente. Probablemente, no quiera comer, por lo que es aconsejable esperar una o dos horas hasta que se refresque.

Si, con todo, observas que tu perro tiene un comportamiento fuera de lo normal y no se alimenta en absoluto, incluso con estas recomendaciones, consulta con un veterinario para conocer qué le ocurre. Así tu perro podrá disfrutar del verano.