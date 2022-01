Tamara Tenenbaum: Todas nuestras expectativas no se cumplieron

Archivado en:

Tamara Tenenbaum (Buenos Aires, 1989), escritora y periodista argentina, es conocida por su bestseller “El fin del amor” (Seix Barral, 2021), una colección de ensayos sobre las relaciones sexoafectivas. Tras la publicación de ese exitoso libro muchos esperábamos con alta expectación su próxima obra, una novela que se había anunciado con un precioso título: “Todas nuestras maldiciones se cumplieron” (Seix Barral, 2022). Sin embargo, lejos de encontrar una gran historia, nos hemos topado con un rosario de textos más bien inconexos en los que no es fácil hallar un hilo conductor.

El volumen es un relato autobiográfico. En los primeros compases la protagonista comparte anécdotas de su vida como hija en una familia de judíos ortodoxos. Los capítulos iniciales ofrecen un escenario prometedor por la sinceridad de las vivencias y la propia circunstancia del contraste entre el judaísmo y la mirada de Tenembaum. Pero entonces la historia se pierde entre reflexiones de toda condición y el lector empieza a no entender hacia dónde camina la narración. En efecto, en “Todas nuestras maldiciones se cumplieron” se recogen ideas diversas, sin orden ni concierto y sin ser tratadas con una mínima profundidad: el fallecimiento de su padre, el judaísmo, anécdotas varias que no se unen de forma coherente. Hubiera sido interesante si la autora desarrollara los temas sumergiéndose en aguas profundas. Es seguro que los lectores de “El fin del amor” esperaran más de Tenenbaum y que ésta no ha sabido satisfacerlos. En su traje de ensayista gana mucho más que en su vestido de novelista.

El humor es lo que salva a estas 144 páginas. Ácido, fluido y ágil. Siempre en su sitio, Tenenbaum tiene un sexto sentido y sabe perfectamente en qué situación se debe usar el tono humorístico. Esto hace que la lectura sea fresca y amena, con momentos divertidos y reflexiones interesantes. La autora es precisa en la descripción de ciertas emociones.

La descripción del libro explica que éste ahonda en las complejidades de vivir en un ambiente judío ortodoxo y cómo se vive dejando de lado la religión, pero la verdad es que esa contradicción se aborda solo de manera colateral. Es como un diario íntimo, como un texto en bruto que antes de ser publicado debería haber pasado más revisiones. La narración tiene mucho potencial, las anécdotas y la cosmovisión que se ofrece es muy interesante por lo peculiar, pero da la sensación de que no se termina de explotar, de que queda a medio camino. El problema de fondo es que contar una vida no es tarea fácil: un libro autobiográfico no consiste solo en contar algunos sucesos cotidianos -la lista de la compra, etc.- sino que debe indagar en la propia identidad. Eso es lo que esperábamos.