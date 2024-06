Lamine Yamal y su ausencia en los Juegos Olímpicos de París 2024

"Para mí, los Juegos Olímpicos son de las cosas más grandes que se puede jugar porque no se repiten cada año como una Champions. Es algo increíble poder jugar con tu selección, pero también es cierto que llevo una carga de minutos importante", declaró Yamal en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero.

El delantero del Barça enfatizó su deseo de tener una carrera larga y saludable. "Quiero tener una carrera muy larga y, por ejemplo, si este año me pasara algo, me enfadaría mucho conmigo mismo. Creo que tengo tiempo para jugarlo en el futuro. Obviamente, dependerá del seleccionador que esté en ese momento y si me convocan, estaré dispuesto la próxima vez que haya Juegos Olímpicos", explicó.

La decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos

Yamal explicó que el Barça le dejó la decisión a él. "El Barça me dijo que era mi decisión al final, porque soy yo el que juega. Hablando con mi familia, pensé que lo mejor era descansar y volver mejor para la siguiente temporada", aclaró. En este contexto, mencionó los problemas físicos que sufrió Pedri González tras jugar la EURO y los JJ.OO. en 2021, aunque subrayó que en su caso, la decisión fue personal.

"Se habla mucho de eso, pero yo creo que lo de Pedri no es por eso, y él mismo dice que no es por eso. Cada uno tiene un cuerpo diferente y juega más o menos partidos. Al final, es por mí, por lo que he pensado y por las opiniones que me han dado", insistió.

Enfocado en la Eurocopa

Yamal, el joven talento del Barça, también comentó sobre sus récords de precocidad y su próximo duelo contra Georgia en la Eurocopa. "Muchas ganas porque ya estás en los octavos, donde todo lo que hemos hecho en la fase de grupos no sirve de nada si el domingo nos eliminan", afirmó.

Sobre la calidad de España en la Eurocopa, Yamal coincidió con las opiniones que la describen como la mejor de la fase de grupos. "Yo creo que sí, pero tenemos que mostrarlo ahora, en el momento donde ganas o te vas a casa", advirtió. Además, habló de su relación con compañeros como Fermín López y Nico Williams, resaltando la importancia de la camaradería dentro y fuera del campo.

Cambio de entrenador en el Barça

El cambio de Xavi Hernández por Hansi Flick en el banquillo del Barça también fue un tema de conversación. "El día que se fue Xavi fue muy triste porque fue el entrenador que me dio la confianza y me hizo debutar. Cuando vino Flick, con mucha ilusión, es un entrenador que ha ganado títulos, ha ganado un sextete y con ganas de empezar con él", compartió Yamal.

Futuro en el Barça y el número 10

En cuanto a su futuro en el club catalán, Yamal manifestó que aún tiene contrato y se enfocará en la Eurocopa y luego en el Barça. Sobre la posibilidad de llevar el número 10, señaló que primero hay que respetar a Ansu Fati. "En caso de que ya no esté y el Barça me lo ofrezca, siempre he dicho que mi sueño ha sido ese y nunca diría que no", aseguró.

La salida de Marc Guiu

Yamal también opinó sobre el adiós de Marc Guiu al Barça. "La gente dice que es por dinero, pero cada uno toma sus decisiones. Él sabrá por qué se ha ido y le deseo todo lo mejor porque es mi amigo y ojalá le vaya muy bien", reiteró.

Sueños de infancia

Finalmente, Yamal recordó su infancia y sus sueños de jugar al fútbol. "Desde muy pequeño llevo soñando con este momento. Me acuerdo de todas las Eurocopas que he visto con mi padre y es un sueño. Llevo tanto tiempo soñando y pensando en meter un gol con el Barça o con la selección, que es imposible que me pese. Lo único que me da es ilusión, muchas ganas de seguir jugando", concluyó.

En cuanto a las comparaciones con Lionel Messi, Yamal fue claro: "Es el mejor jugador de la historia en mi opinión. Que te comparen con él es increíble, pero creo que no tiene nada que ver porque él es el mejor y no hay nadie que se le pueda comparar, menos yo que acabo de empezar. Pero ojalá tener la mitad de su carrera".