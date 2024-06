La joven 'skater' española Daniela Terol, a sus 15 años, está a un paso de alcanzar un sueño: clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras el impulso que supuso la inclusión del skate en los Juegos de Tokyo 2020, la disciplina ha ganado el reconocimiento que necesitaba. Terol, sin embargo, aún no ha asimilado del todo la posibilidad de competir en la cita olímpica.

Terol, embajadora de la aseguradora Allianz, compartió en una entrevista tras un evento su entusiasmo y enfoque para el Preolímpico de Budapest, que arranca este jueves. "Estoy muy motivada para Budapest. No me lo tomo con mucha presión de 'si no lo hago bien no voy a ir a los Juegos'. Simplemente me lo tomo como una competición más donde voy a intentar dar el máximo de mí, como siempre", comentó la barcelonesa.

Un recorrido meteórico en el skate

Con una trayectoria impresionante para su edad, Daniela Terol comenzó a destacar desde los nueve años, cuando ganó su primer Extreme Barcelona en 2018, éxito que repitió en 2023. La joven promesa, que fue introducida en el mundo del surf por su padre antes de decantarse por el skate, ha demostrado su valía en competiciones importantes, incluyendo el campeonato nacional de Street y los Madrid Urban Sports 2023.

La juventud como arma de doble filo

Terol reflexionó sobre las ventajas y desventajas de ser una deportista tan joven. "La juventud e inexperiencia puede ser una virtud, pero también puede ser desventaja, porque realmente tienes 15 años y hay muchas cosas que no sabes", afirmó. Aunque la presión y las expectativas pueden ser desafiantes, Terol encuentra en ellas una fuente de motivación.

La esencia callejera del skate

A pesar de su ascenso en la competición, Terol no quiere perder el carácter 'callejero' de este deporte. "Hago trucos que me surgen, ideas que me pasan por la cabeza. A veces sale, y otras no, pero debes improvisar porque puede pasar de todo, tienes que arriesgar", explicó.

La competición, para Terol, es el momento ideal para experimentar y mejorar. "Estás muy motivado y quieres mejorar tu ronda intentando cosas que no te habías atrevido antes y cosas que no harías normalmente. Las competiciones son muy buenas para mejorar tu nivel", comentó sobre la esencia del skate.

La importancia de los Juegos Olímpicos

La inclusión del skate en los Juegos Olímpicos ha sido, según Terol, un paso fundamental para el reconocimiento de este deporte. "Los Juegos han ayudado mucho al skate como Deporte porque antes la gente no se lo tomaba como un deporte, no se lo tomaba en serio", lamentó. Terol destacó que existen dos tipos de skaters: los de competición y los de la calle, y que la imagen del skater 'callejero' ha predominado demasiado tiempo en la opinión pública.

"Cuando hablo con alguien que no sabe que compito y le digo que soy skater, lo primero que se les pasa por la cabeza es que soy la típica que está en la calle todo el rato, en la plaza, y no es así. Que se haya hecho olímpico hace que se nos tome más en serio, que es lo que necesitábamos y estoy muy contenta", concluyó.