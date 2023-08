El SEPRONA investiga el hallazgo de tres corzos muertos junto al vallado de una empresa pistachera en Valdetorres

La Plataforma Vecinal Jarama en pie ha vuelto a denunciar que la valla provoca animales malheridos de la zona

Vecinos y ecologistas han vuelto a denunciar que el vallado de una empresa dedicada al cultivo de pistachos propietaria de una finca en la localidad de Valdetorres de Jarama, a cinco kilómetros de la ribera del río Jarama, está impidiendo el acceso al agua del río Jarama tras el hallazgo de tres corzos muertos por disparos o mordeduras de perros a ambos lados del cercado, que ahora investiga la Guardia Civil.

Desde el Ayuntamiento de Valdetorres han lamentado la muerte de estos tres animales, cuyos cadáveres se encontraron el pasado martes, a la espera de la resolución del informe que realizan agentes del SEPRONA.

Dos de los animales se encontraron fueran del vallado y un tercero dentro. Los cuerpos podían verse desde el camino que discurre entre el río Jarama, externo a la propiedad privada. Uno de los cadáveres presentaba un disparo y otro de ellos mordeduras de otro animal.

Ecologistas en Acción y otras asociaciones han exigido una inspección por parte del SEPRONA dentro del vallado con el fin de comprobar si hubiera en su interior más animales muertos o algún indicio que sirva para clarificar los motivos de la muerte de los corzos. Si bien la empresa ha expresado que su vallado no había sido causa de muerte de ningún animal, previamente se tuvo que rescatar a un búho real junto a la valla.

Desde la Plataforma Vecinal Jarama en pie han vuelto a denunciar que la valla provoca animales malheridos de la zona. Los vecinos llevan denunciado desde el año pasado, momento en que la empresa comenzó su proyecto de plantar 2.000 árboles de pistacho en 500 hectáreas de terreno, que parte del vallado de 221 hectáreas en Los Silillos provoca que animales deshidratados se golpeen constantemente intentando acceder al río y piden soluciones a las administraciones implicadas.

En marzo de 2022, alertados por el vecindario de Los Silillos, los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo denunciaron que esta empresa valló una finca de más de 200 hectáreas, realizando movimientos de tierras y eliminando buena parte de la vegetación natural de la zona.

La Administración regional abrió expediente sancionador contra la empresa al constatar el "decapado del terreno forestal con eliminación de vegetación herbácea y arbustiva y corta y poda de vegetación arbórea en la linde de las parcelas con el río Jarama". Y es que, según explicaron los ecologistas, para realizar el cerramiento, ocuparon 978 metros cuadrados de Monte de Utilidad Pública, "arrasando con su vegetación".

PERMISOS EN VIGOR

Ante las quejas de los vecinos y antes de la aparición de los corzos muertos, Sancorganic S. L, la empresa pistachera, emitió un comunicado en el que defiende su actividad asegurando que "se lleva a cabo de manera ecológica, sin usar pesticidas o herbicidas que puedan dañar al medio ambiente y a la calidad de los pistachos".

La empresa puntualiza que la zona "siempre ha sido de labor" y que "no están haciendo nada nuevo, ni molestando donde siempre han vivido animales salvajes". "El hecho de que la ribera sea una zona protegida RED Natura 2000 no significa que no se pueda vallar", señala en su nota, en que la que añade que el cultivo de pistachos necesita ser protegido de animales salvajes como corzos o jabalíes y que el vallado sirve para delimitar su propiedad privada y evitar vandalismos que ya han sufrido.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la empresa cuenta con las autorizaciones de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y de la Confederación Hidrográfica del Tajo para levantar el vallado, no existiendo caminos públicos en las 221 hectáreas que ocupa. El resto de la finca no afectada por la sanción regional no está protegida y la propiedad tiene derecho a su vallado. Asimismo, se subraya la aplicación del artículo 833 del Código Civil, que recoge que los propietarios tienen derecho a vallar sus fincas.

"Se han instalado rampas y bebederos, se dejan las puertas abiertas y hasta se ha realizado una actuación grupal para detectar los posibles ejemplares e indicarles el camino hacia el río", indican desde el consistorio.

RESOLUCIÓN REGIONAL

El Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, vivienda y Agricultura estableció a finales del año pasado un procedimiento sancionador contra la empresa Sancorganic por el uso indebido de cerca de 1.000 metros cuadrados de un monte de utilidad pública en el municipio de Valdetorres de Jarama, con instalación de vallado no permitido y daños a la vegetación. Esos metros no estaban en el proyecto aprobado y afectan a monte público.

Esta sanción incluyó una multa económica de 3.500 euros que ya ha sido abonada y se instó a la empresa a legalizar la situación o restaurar el terreno forestal en un plazo de diez meses, periodo que vence en septiembre, han informado fuentes de la actual Consejería de Medio Ambiente e Interior.

Para solucionar esta situación y hasta que la propiedad actúe dentro del plazo de lo legalmente establecido, los Agentes Forestales de la Comunidad se han puesto en contacto con la misma, "consiguiendo que se habiliten bebederos dentro de la finca y algunas salidas para poder dirigir a los corzos hacia el exterior del recinto vallado".

Desde hace más de un año, el Cuerpo regional de Forestales ha tenido conocimiento y está realizando actas, denuncias e informes sobre este paraje de Valdetorres de Jarama. La Consejería está tramitando un expediente de evaluación de impacto ambiental para estudiar el uso del suelo que quiere hacer esta empresa. Se está recabando información y posteriormente se harán las consultas que indica la normativa antes de elaborar el Informe de Impacto Ambiental definitivo, han indicado las mismas fuentes.

Por otra parte, el portavoz de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del PSOE en la Asamblea de Madrid, Guillermo Martín, también se pronunció a través de sus redes sociales, quien criticó que se siga "sin poner soluciones, retrasándolas o estableciendo alternativas ilógicas". "Literalmente, están poniendo puertas al campo, es un ejemplo del afán del Partido Popular de la Comunidad de Madrid llega hasta montes y bosques", indicó.

VECINOS VEN "INSUFICIENTES" LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Desde la Plataforma Vecinal Jarama en pie han criticado que para la plantación de los 200.000 árboles de pistacho, se tendrá que llevar a cabo la tala de "arbolado autóctono bien consolidado". Además, "si se talan los árboles de ribera existentes, en los futuros árboles de pistacho no anidará ninguna especie de aves que existen en la zona actualmente", han resaltado.

Asimismo, en representación de las familias que viven en la cercanía, han solicitado conocer los medios de control de plagas y fertilizantes que la empresa vaya a utilizar.

En cuanto a la permisión de vallar en una zona protegida por la Red Natura 2000, han detallado que está permitida siempre y cuando no afecte a la biodiversidad ni al medio ambiente, algo que el vallado "no cumple". Igualmente, han señalado que la zona que cuenta actualmente con plantación de pistachos "no cuenta con malla de separación respecto de la zona forestal, también de su propiedad y englobada en el mismo cercado".

En este sentido, la plataforma ha calificado de "insuficientes" todos los "remedios eventuales" que la empresa ha podido poner, como rampas de evacuación o bebederos. "Los vecinos siguen evidenciando cómo los animales recluidos luchan por salir del cercado en dirección al río Jarama, más aun durante las olas de calor", han comunicado. Además, han censurado que el acceso a la ribera del río suponga "dar un rodeo de seis kilómetros, cuando durante generaciones ha sido directo gracias a los caminos tradicionales que ahora han sido cerrados".