La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al alcalde de Colmenar Viejo en funciones, Jorge García Díaz, del delito sobre ordenación del territorio del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid en relación a una licencia urbanística.

Así consta en una sentencia en el que los magistrados exoneran igualmente a otros once ediles, entre ellos dos exalcaldes y el candidato del PP a la Alcaldía, Carlos Blázquez Rodríguez. En las pasadas elecciones, el PP ganó con 12 concejales y el 39,33% de los votos, por lo que gobernará al no sumar el bloque de la izquierda.

Tras conocer el fallo, el regidor en funciones ha celebrado la decisión de los magistrados y ha agradecido a quienes han confiado en su equipo. "Llega el último fallo de aquellas denuncias anónimas tan cobardes pero que tanto daño personal y político nos han causado, y como en los anteriores: Absolución. Gracias a quienes siempre habéis confiado en nosotros", ha escrito.

En la sentencia, la Sala esgrime que no existe "una arbitraria y grosera actuación con el plus de antijuridicidad que requiere el delito de prevaricación, sino acuerdos que se apartaron de informes técnicos no vinculantes, siguiendo el criterio marcado al respecto por los Tribunales de lo contencioso administrativo, por lo que procede la absolución".

En el caso del actual alcalde, los hechos se referían a una licencia de obras otorgada por la Junta de Gobierno para la construcción de una vivienda unifamiliar. Según el fiscal, había un informe desfavorable por haberse observado que la rampa de acceso al garaje tenía una pendiente del 23,43%, superando el límite máximo del 20%.

En el juicio, alegó que esta diferencia era "insignificante" e "imperceptible", sin que modificara los parámetros urbanísticos aplicable a la parcela ni afectara a la estructura general del Plan General de Ordenación Urbana.

La Fiscalía de Madrid solicitaba dos años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el exalcalde de Colmenar José María Federico Corral, el actual regidor y otros dos concejales del Consistorio por la presunta comisión de un delito continuado sobre la ordenación del territorio.

En su escrito de acusación, el fiscal reclamaba para cuatro ediles la pena de tres años y seis meses de prisión, además de otros diez años de inhabilitación por el mismo delito. Entre los acusados, figuraba el exalcalde Miguel Ángel Santamaría.

En enero de 2022, el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid absolvió al alcalde, a dos de sus antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles de un delito continuado de prevaricación urbanística del que habían sido acusados por la Fiscalía en relación a dieciséis expedientes urbanísticos de licencias de primera ocupación.