El PP de Colmenar Viejo ha celebrado la sentencia que absuelve al alcalde en funciones, Jorge García, y a once de sus ediles de un delito sobre la ordenación del territorio si bien ha subrayado que el daño es "irreparable", ha informado el PP en un comunicado.

En la sentencia hecha pública hoy, los magistrados de la Audiencia de Madrid exponen que no existe "una arbitraria y grosera actuación con el plus de antijuridicidad que requiere el delito de prevaricación, sino acuerdos que se apartaron de informes técnicos no vinculantes, siguiendo el criterio marcado al respecto por los Tribunales de lo contencioso administrativo, por lo que procede la absolución".

Ante ello, el partido ha destacado que "por fin, la justicia ha dictado sentencia y ha absuelto a todos los miembros de los anteriores gobiernos del Partido Popular de Colmenar Viejo que estaban acusados de unos presuntos delitos de prevaricación urbanística".

"Aunque confiábamos en la justicia y estábamos seguros de que habíamos obrado por defender los intereses de los vecinos y por buscar la mejor aplicación del espíritu de la ley, esperábamos con deseo la celebración de este juicio para que de una vez por todas finalizase esta pesadilla", señalan.

No obstante, apuntan que el "daño colateral" sufrido a su imagen y honor es "incalculable e irreparable", ya que "a pesar de lo larga y mediática que se ha hecho la espera, además, durante estos años" han sido "víctimas de reiterados juicios paralelos por parte de la oposición, quien no dudó en arremeter contra nosotros de forma despiadada con un claro y mezquino interés electoralista y político".