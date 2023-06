Un edificio propiedad del Metro de Madrid, situado en el número 21 de la Calle Castelló, acogerá el nuevo Museo HispanoJudío (MHJ), un proyecto de la Fundación HispanoJudía que tiene como objetivo convertirse en un "referente educativo en memoria y respeto al diferente".

"El Museo HispanoJudío (MHJ) busca desenterrar la historia común entre el pueblo judío y 600 millones de hispanoparlantes, exponiendo sus valores compartidos", ha explicado el presidente de la Fundación HispanoJudía, David Hatchwell.

El espacio contará con exposiciones interactivas, piezas históricas, documentos y obras de arte procedentes de coleccionistas y tecnología de vanguardia, "con el objetivo de transportar al visitante a través de siglos de historia y descubrir la riqueza y diversidad de la cultura judía en el contexto hispano, con una vocación de construir un mejor futuro", según explica la Fundación en un comunicado.

El edificio, que ha sido cedido mediante concurso público y en régimen de alquiler por Metro de Madrid, será renovado y restaurado, respetando la obra original del arquitecto español Antonio Palacios, combinando su estructura original "con tecnología de vanguardia y espacios expositivos innovadores".

Además, el museo contará con una "red internacional de amigos" que permitirá amplificar sus actividades, en otros países, y colaborará con centros educativos de España, Europa e IberoAmérica y con coleccionistas e instituciones de todo el mundo como ANU, Yad Vashem, The Hispanic Society of NY, Myheritage.com, The American Sephardi Federation, la Red de Juderías de España, The Museum of the Bible (Washington DC) o el Ministerio de la Diáspora de Israel.