El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Alcorcón, Antonio González Terol, ha denunciado en sus redes sociales amenazas de muerte. El político informó que las amenazas se manifestaron a través de una pintada la pared de la sede del partido en la localidad y la colocación de una diana sobre su cabeza en un cartel electoral.

La pintada, que reza «Terol te vamos a matar», fue descubierta en la sede del Partido Popular de la localidad. Además, se han reportado actos de vandalismo en los carteles electorales del candidato, que solicita el voto para las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo el 28 de mayo.

El candidato ha enfatizado que aquellos que "amenazan y recurren a la violencia no tienen lugar en Alcorcón", al menos no bajo su eventual mandato tras las elecciones.

ESMASA, la empresa de servicios municipales de Alcorcón, ya ha retirado las pintadas de la sede de los populares.

La sede del Partido Popular ha amanecido hoy con un “𝗧𝗘𝗥𝗢𝗟 𝗧𝗘 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗠𝗔𝗧𝗔𝗥”.



Pido al gobierno municipal la retirada inmediata de estas pintadas.



Los que amenazan y usan la violencia no caben en Alcorcón. Al menos conmigo. No habrá paz para ellos. pic.twitter.com/PBiA8e4zQW — Antonio González Terol (@Aglezterol) May 17, 2023